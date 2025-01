Michelinsterne in Österreich Ein neuer Drei-Sterner für Österreich

Nach 15 Jahren Pause erscheint der Guide Michelin wieder in Österreich. Am Dienstagabend wurden die neuen Sternelokale ausgezeichnet. Es gibt einen neuen Drei-Sterner und insgesamt nun 82 Sternerestaurants in der Alpenrepublik.