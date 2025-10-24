Wer ist MontanaBlack?

Er ist eine Streaming-Legende! MontanaBlack ist schon zum dritten Mal bei der „Big Brother - Knossi Edition“ dabei. Erfahrt hier alles über ihn.
MontanaBlack, bürgerlich Marcel Eris, ist eine der bekanntesten Persönlichkeiten der deutschen Streaming-Szene. Er nimmt 2025 bereits zum dritten Mal an der Knossi Edition teil und zählt somit zu den erfahrensten Teilnehmern des Formats. Mit seiner ehrlichen, direkten Art hat er sich über Jahre eine riesige Community aufgebaut, die ihn regelmäßig live verfolgt.