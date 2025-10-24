Wer ist MontanaBlack?

Er ist eine Streaming-Legende! MontanaBlack ist schon zum dritten Mal bei der „Big Brother - Knossi Edition“ dabei. Erfahrt hier alles über ihn.

MontanaBlack, bürgerlich Marcel Eris, ist eine der bekanntesten Persönlichkeiten der deutschen Streaming-Szene. Er nimmt 2025 bereits zum dritten Mal an der Knossi Edition teil und zählt somit zu den erfahrensten Teilnehmern des Formats. Mit seiner ehrlichen, direkten Art hat er sich über Jahre eine riesige Community aufgebaut, die ihn regelmäßig live verfolgt.

Steckbrief MontanaBlack Bürgerlicher Name: Marcel Thomas Andreas Eris

Marcel Thomas Andreas Eris Künstlername: MontanaBlack / Monte

MontanaBlack / Monte Beruf: Streamer, YouTuber, Content Creator

Streamer, YouTuber, Content Creator Geburtstag: 2. März 1988

2. März 1988 Sternzeichen: Fische

Fische Größe: ca. 1,80 m

ca. 1,80 m Geburtsort: Buxtehude, Deutschland

Buxtehude, Deutschland Wohnort: Hamburg

Hamburg Beziehungsstatus: Öffentlich nicht bekannt

Öffentlich nicht bekannt Kinder: Keine Angaben

Keine Angaben Instagram: @montanablack

@montanablack Twitch: @MontanaBlack88 Karriere & Persönlichkeit MontanaBlack ist ein Paradebeispiel dafür, wie Streaming zu einer erfolgreichen Karriere führen kann. Seit vielen Jahren begeistert er seine Community mit Gaming, Livestreams und persönlichen Einblicken. Seine direkte, authentische Art und seine Fähigkeit, Inhalte unterhaltsam zu gestalten, machen ihn zu einem der populärsten Streamer Deutschlands.

Bereits zweimal war er bei der Knossi-Edition zu Gast und konnte zeigen, dass er live auf Kamera, in Challenges und in sozialen Interaktionen brilliert. Die dritte Teilnahme 2025 ist für ihn eine Möglichkeit, seine Fähigkeiten erneut unter Beweis zu stellen. Neben Humor, Unterhaltung und Gaming überzeugt MontanaBlack durch Nähe zur Community und seine authentische Persönlichkeit.

Seine Fans schätzen vor allem, dass er kein Blatt vor den Mund nimmt, offen über Alltag, Karriere und Herausforderungen spricht und dennoch unterhaltsam bleibt. Die Knossi Edition 2025 bietet ihm die perfekte Bühne, um genau diese Mischung aus Entertainment und Authentizität einem breiten Publikum zu zeigen.