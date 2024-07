1 Panagiota Petridou moderiert ab August "99 - Wer schlägt sie alle?". An ihrer Seite: Florian "Schmiso" Schmidt-Sommerfeld. Foto: SAT.1/Willi Weber

"99 - Wer schlägt sie alle?" geht in eine fünfte Runde - mit einer neuen Moderatorin. Panagiota Petridou führt ab August erstmals durch die Folgen.











Link kopiert



Neuer Name, neue Moderatorin: "99 - Wer schlägt sie alle?" geht im August in die fünfte Runde. Wie der Sender Sat.1 nun mitgeteilt hat, geht die neue Staffel am Donnerstag, den 15. August um 20:15 Uhr los.