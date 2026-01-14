Bushido hat bei seiner Show in Hamburg das Rampenlicht mit zwei ganz besonderen Gästen geteilt. Eine 98- und eine 95-jährige Seniorin durften den Song "Für immer jung" von der Bühne aus erleben.
Bushido (47) hat zwei ganz besonderen Fans eine Freude gemacht. Der Rapper, mit bürgerlichem Namen Anis Ferchichi, holte bei seinem Konzert am Dienstagabend in Hamburg die 98-jährige Edith und die 95-jährige Elli auf die Bühne. Instagram-Storys von Ferchichis Ehefrau Anna-Maria Ferchichi (44) zeigen, wie sich Edith bei Bushido einhakt und unter dem Applaus des Publikums mit ihm zum Mikrofon läuft. Ein Pfleger begleitete die andere Seniorin.