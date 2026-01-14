Bushido hat bei seiner Show in Hamburg das Rampenlicht mit zwei ganz besonderen Gästen geteilt. Eine 98- und eine 95-jährige Seniorin durften den Song "Für immer jung" von der Bühne aus erleben.

Bushido (47) hat zwei ganz besonderen Fans eine Freude gemacht. Der Rapper, mit bürgerlichem Namen Anis Ferchichi, holte bei seinem Konzert am Dienstagabend in Hamburg die 98-jährige Edith und die 95-jährige Elli auf die Bühne. Instagram-Storys von Ferchichis Ehefrau Anna-Maria Ferchichi (44) zeigen, wie sich Edith bei Bushido einhakt und unter dem Applaus des Publikums mit ihm zum Mikrofon läuft. Ein Pfleger begleitete die andere Seniorin.

Seniorinnen genießen Show in der Loge Edith griff zum Mikrofon und bedankte sich für die Einladung des Rappers. Bushido wiederum war sichtlich gerührt und schwärmte davon, dass er "so tolle Menschen" als Fans habe, die nicht seinen üblichen Fans entsprechen. "Er weint", schrieb Anna-Maria Ferchichi zu der kurzen Ansprache. Dann ging er zum Singen über: Mit Edith und Elli an seiner Seite performte er das Lied "Für immer jung".

Die restliche Show durften die Seniorinnen in der Loge verbringen, wie weitere Storys von Anna-Maria Ferchichi zeigten. "Sie ist so glücklich", schrieb sie etwa zu einem Bild, auf dem Edith in die Kamera strahlt. Der Pfleger, der mit den Seniorinnen regelmäßig Social-Media-Clips aufnimmt, bezeichnete das Erlebnis in einem Instagram-Post als "Gänsehautmoment, den man gar nicht in Worte fassen kann".

98-Jährige wünschte sich Treffen mit Bushido

Bushido war durch ein Video auf die Seniorinnen aufmerksam geworden. Darin stellte Elli ihr Wissen über den Musiker unter Beweis. Bushido lud sie daraufhin zum Konzert ein.

"Bushido, ich danke dir für die Einladung. Ich freu' mich so sehr. Ich bin zwar so alt, aber ich find' deine Songs immer prima", bedankte sich die Seniorin in einem weiteren Clip. Doch sie hatte noch einen weiteren Wunsch. "Werden wir dir die Hand schütteln? Das wär schön. Ich hör' so oft deine Songs", sagte sie. Besonders "Für immer jung" habe es ihr angetan. Ihrer Bitte kam der Rapper nun nach.