98 Tage ohne Pause: Jennifer Lopez spricht über Zusammenbruch

Jennifer Lopez hat über eine extreme Belastungsphase in ihrer Karriere gesprochen. Nach rund 98 Tagen ohne Pause brach die Schauspielerin während Dreharbeiten eines Films zusammen und musste wegen Erschöpfung im Krankenhaus behandelt werden.
Jennifer Lopez hat über eine belastende Phase in ihrer Karriere gesprochen. In einer Folge des Podcasts "SmartLess" schilderte die 56‑Jährige, wie sie nach monatelanger Dauerbelastung gesundheitlich zusammenbrach. "Als ich 'Genug - Jeder hat eine Grenze' gedreht habe, hatte ich, glaube ich, etwa vier Filme hintereinander gedreht und mein zweites Album aufgenommen. Ich habe jeden Tag gearbeitet und gedreht - ihr wisst ja, wie das ist, all die langen Stunden."