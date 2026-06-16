98 Tage ohne Pause: Jennifer Lopez spricht über Zusammenbruch

Jennifer Lopez hat über eine extreme Belastungsphase in ihrer Karriere gesprochen. Nach rund 98 Tagen ohne Pause brach die Schauspielerin während Dreharbeiten eines Films zusammen und musste wegen Erschöpfung im Krankenhaus behandelt werden.

Jennifer Lopez hat über eine belastende Phase in ihrer Karriere gesprochen. In einer Folge des Podcasts "SmartLess" schilderte die 56‑Jährige, wie sie nach monatelanger Dauerbelastung gesundheitlich zusammenbrach. "Als ich 'Genug - Jeder hat eine Grenze' gedreht habe, hatte ich, glaube ich, etwa vier Filme hintereinander gedreht und mein zweites Album aufgenommen. Ich habe jeden Tag gearbeitet und gedreht - ihr wisst ja, wie das ist, all die langen Stunden."

Auch abseits der Filmsets war sie vielbeschäftigt: Abends arbeitete sie im Studio an neuer Musik und an Wochenenden standen Pressetermine und Videodrehs an. Erst rückblickend wurde ihr das Ausmaß der Belastung bewusst. "Ich erinnere mich, dass ich gar nicht realisiert habe, dass ich etwa 98 Tage hintereinander gearbeitet hatte, ohne mir einen Tag frei zu nehmen", erzählte sie.

Lopez musste ins Krankenhaus

Doch die Überlastung machte sich schließlich bemerkbar. Lopez erinnert sich: "Jedes Mal, wenn ich zum Set gehe, fängt mein Herz an, ein bisschen schneller zu schlagen. Schließlich war es so weit, dass ich dachte: 'Ich bin wirklich nervös', und da war das kleine Mädchen aus 'Genug' bei mir. Und ich sagte: 'Es tut mir leid, meine Kleine, ich fühle mich heute irgendwie komisch.' Ich meinte: 'Ich bin ein bisschen müde'."

Zunächst zog sich Lopez in ihren Wohnwagen zurück, um sich auszuruhen. Doch kurze Zeit später verschlechterte sich ihr Zustand deutlich. "Es war fast so, als könnte ich nicht mehr klar sehen, als hätte sich etwas über meine Augen gelegt, und ich konnte mich nicht mehr bewegen", fuhr Lopez fort. In dieser Situation wandte sie sich an ihre langjährige Freundin und Assistentin. "Ich sagte zu ihr: 'Arlene, ich kann mich nicht bewegen. Ich kann nichts sehen.' Sie meinte: 'Hör auf, Jennifer, du machst mir Angst.' Und ich sagte: 'Nein, ich kann mich wirklich nicht bewegen. Du solltest jemanden holen.'"

Im Krankenhaus angekommen, suchte Lopez nach einer Erklärung für ihren Zustand. Sie habe den behandelnden Arzt gefragt, ob sie den Verstand verliere. Dieser habe das jedoch verneint und ihr erklärt, ihr Körper habe infolge der extremen Erschöpfung den "Betrieb eingestellt" und benötige dringend Ruhe.

Neuer Film stürmt die Netflix-Charts

Derzeit ist die neue romantische Komödie "Office Romance" mit Lopez in der Hauptrolle auf Netflix zu sehen. Darin verliebt sich Jackie Cruz (Jennifer Lopez), CEO einer großen Fluggesellschaft und Pilotin, in den neuen Firmenanwalt Daniel Blanchflower (Brett Goldstein). Ihre heimliche Affäre bringt beide Karrieren in Gefahr.

Nur drei Tage nach dem Start am 5. Juni verzeichnete der Film 20,9 Millionen Abrufe. Das geht aus den Wochenstatistiken des Streaminganbieters hervor. In 63 Ländern landete der Film auf Platz 1 der meistgesehenen Filme, darunter in den USA, Kanada und Deutschland.