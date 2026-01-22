Rekord bei den Oscars: Der Vampir-Horrorfilm "Blood & Sinners" ist gleich 16 Mal nominiert. Auch "One Battle After Another" zählt mit 13 Nominierungen zu den Favoriten. Danach liegt das Feld dicht beieinander.

Die Nominierten für die 98. Oscars stehen fest. Der Vampir-Horrorfilm "Blood & Sinners" führt wie erwartet die Liste an. Mit 16 Nominierungen bricht der Film von Ryan Coogler sogar einen Oscar-Rekord. Bislang hatten "Alles über Eva" (1950), "Titanic" (1997) und "La La Land" (2016) mit 14 Nominierungen den Rekord gehalten. "Blood & Sinners" kann unter anderem auf Preise in den Kategorien "Bester Film", "Beste Regie" und "Bester Schauspieler" hoffen.

Auf den Film folgt mit 13 Nominierungen "One Battle After Another", der ebenfalls den Vorhersagen gerecht wurde. Das Drama "Sentimental Value", der Horrorstreifen "Frankenstein" und das Sportdrama "Marty Supreme" wurden mit je neun Nominierungen bedacht. "Hamnet" liegt mit acht Nominierungen knapp dahinter.

Wer hat Chancen auf die wichtigsten Preise?

Ins Rennen um den begehrten Preis für den besten Film gehen neben "Blood & Sinners" auch "Bugonia", "F1", "Frankenstein", "Hamnet", "Marty Supreme", "One Battle After Another", "Sentimental Value", "Train Dreams" und "The Secret Agent".

Paul Thomas Anderson kann sich Chancen auf den Regiepreis für "One Battle After Another" ausrechnen, ebenso wie Ryan Coogler für "Blood & Sinners". Sie treten in der Kategorie gegen Chloé Zhao ("Hamnet"), Josh Safdie ("Marty Supreme") und den Norweger Joachim Trier ("Sentimental Value") an. "Frankenstein"-Regisseur Guillermo del Toro wurde entgegen der Erwartungen nicht nominiert.

Timothée Chalamet könnte nach zwei Nominierungen endlich den Preis als bester Hauptdarsteller erhalten. Der "Marty Supreme"-Star hat Ethan Hawke ("Blue Moon"), Leonardo DiCaprio ("One Battle After Another"), Michael B. Jordan ("Blood & Sinners") und Wagner Moura ("The Secret Agent") als Konkurrenten.

Emma Stone ("Bugonia") und Kate Hudson ("Song Sung Blue") dürfen sich Hoffnungen auf ihren zweiten Academy Award machen. Beide sind in der Kategorie "Beste Schauspielerin" nominiert. Auch Jessie Buckley ("Hamnet"), Rose Byrne ("If I Had Legs I'd Kick You") und Renate Reinsve ("Sentimental Value") könnten einen Goldjungen mit nach Hause nehmen.

Nominierungen für die besten Nebendarsteller und Nebendarstellerinnen

Für den Preis des besten Nebendarstellers sind Stellan Skarsgård ("Sentimental Value"), Jacob Elordi ("Frankenstein"), Delroy Lindo ("Blood & Sinners") nominiert. Auch die "One Battle After Another"-Stars Benicio Del Toro und Sean Penn wurden vorgeschlagen.

Bei den Frauen hat der Film "Sentimental Value" doppelte Chancen. Elle Fanning und Inga Ibsdotter Lilleaas sind als beste Nebendarstellerinnen nominiert. Sie müssen sich gegen Amy Madigan ("Weapons - Die Stunde des Verschwindens"), Teyana Taylor ("One Battle After Another") und Wunmi Mosaku ("Blood & Sinners") beweisen.

Die Preisverleihung der Academy Awards findet am 15. März in Los Angeles statt. Wie bereits kurz nach der letztjährigen Verleihung bekannt wurde, wird Conan O'Brien erneut die Zeremonie moderieren.