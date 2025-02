Seit mehr als 50 Jahren investiert eine Stuttgarter Seniorin in Aktien. Dabei kam schon ordentlich was zusammen. Auch ihre Enkel profitieren davon.

Der Laptop mit dem Online-Banking steht bereit, der Wirtschaftsteil der Zeitung ist aufgeschlagen - Hildegard Alf-Kopp (98) hat den Aktienkurs immer im Blick. Die Seniorin aus Stuttgart handelt seit mehr als 50 Jahren mit Wertpapieren, ihr Wissen gibt sie an ihre Enkelkinder weiter.

1968 habe ihr Vater sie zu sich gerufen und sie in sein Wissen über Aktien eingeweiht: „Und ich hab’ gesagt, kein Problem, das kann ich.“ Seitdem investiert sie - viel Geld floss in ihr Kino, das sie lange betrieb. Aber auch ihre Enkel unterstützt sie finanziell während des Studiums: „Ich freue mich, wenn ich meinen Enkeln im Studium was geben kann.“

Lesen Sie auch

Tipps und Tricks für die Enkelkinder

Um auf dem Laufenden zu bleiben, liest sie regelmäßig Zeitung. „Man muss sich für Politik und Wirtschaft interessieren, dann bleibt das Leben schon noch lebenswert.“ Und dadurch klappe es auch mit den Aktien - mehr als eine Million Gewinn habe sie sicherlich über die Jahrzehnte gemacht, sagt die 98-Jährige.

Auch mit 98 Jahren sitzt Oma Hildegard noch hinter ihrem Laptop und checkt die Aktien-Kurse. Foto: dpa/Jason Tschepljakow

Sicherheit gibt es laut Hildegard bei Aktien jedoch nie. Ihr Bauchgefühl helfe ihr, die richtigen Entscheidungen zu treffen - und manchmal auch einfach die Finger stillzuhalten: „Es ist manchmal ein großer Fehler, wenn man zu gierig ist.“ Außerdem warte sie manchmal bewusst einige Tage, „um ja nicht süchtig zu werden.“ Das Wichtigste? Am Jahresabschluss ein Plus haben - dann sei alles gut.

Enkel Pascal (23) profitiert auch von den Tipps und dem Wissen seiner Großmutter - er investiert bereits selbst. Von seiner Oma, sagt er, „können sich viele eine Scheibe abschneiden“.