98. Ausgabe der Academy Awards: Der neue Dauerbrenner? Das ist Oscar-Moderator Conan OBrien

In wenigen Tagen steht sie an, die 98. Ausgabe der Academy Awards. Wie im Jahr zuvor darf Conan O'Brien durch den Abend führen - und sich so in Stellung für eine einmalige Ehre bringen?
Conan O'Brien (62) ist die erste Personalie gewesen, die für die 98. Ausgabe der Academy Awards feststand - neben dem glanzköpfigen Mann namens Oscar, versteht sich, um den sich auch in der Nacht auf den 16. März wieder alles drehen wird. Denn kaum hatte die US-amerikanische Late-Night-Legende im vergangenen Jahr ihr erstes Engagement als Host der Preisverleihung gefeiert, teilten die Veranstalter mit, dass O'Brien auch 2026 wieder durch den Abend führen darf.