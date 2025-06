96 Millionen Euro stehen im Raum: Eminems Musikverlag verklagt Meta-Konzern

Eminems Musikverlag Eight Mile Style verlangt knapp 96 Millionen Euro von Mark Zuckerbergs Meta-Konzern. Der Vorwurf: Unerlaubte Nutzung von 243 Songs des Rappers auf Facebook, Instagram und WhatsApp.

Eight Mile Style, das Unternehmen mit den Rechten über die frühen Hits von Rap-Legende Eminem (52), zieht gegen den Meta-Konzern vor Gericht. Der Vorwurf lautet Urheberrechtsverletzung in großem Stil. Laut Gerichtsdokumenten, die dem US-Magazin "People" vorliegen, fordert der Musikverlag über 109 Millionen Dollar (rund 96 Millionen Euro) Schadensersatz von Mark Zuckerbergs (41) Unternehmen.

243 Songs ohne Genehmigung verwendet?

Die am 30. Mai in Michigan eingereicht Klage richtet sich demnach gegen die angeblich unerlaubte Verwendung von 243 Eminem-Songs auf den Plattformen Facebook, Instagram und WhatsApp. Die Klageschrift wirft Meta vor, durch "unerlaubte Speicherung, Vervielfältigung und Ausbeutung" der Titel massive Urheberrechtsverletzungen begangen zu haben.

Besonders ins Visier geraten sind Funktionen wie "Original Audio" und "Reels Remix", die es Nutzern ermöglichen sollen, die Musik ohne entsprechende Lizenz zu verwenden. Die Songs sollen so millionenfach in Videos aufgetaucht und abgespielt worden sein - ohne dass entsprechende Tantiemen an die Rechteinhaber flossen. Laut den Gerichtsdokumente hatte Meta zwar nach früheren Beschwerden einige Songs entfernt, aber angeblich weiterhin "nicht autorisierte, unlizenzierte Kopien" gespeichert.

Eight Mile Style behauptet zudem, dass der Konzern über die Firma Audiam Inc. Lizenzen erwerben wollte, eine digitale Plattform für Tantiemen-Sammlung und -auszahlung. Man habe Audiam aber gar keine entsprechenden Vollmachten erteilt.

Keine direkte Beteiligung von Eminem

Eight Mile Style verlangt deshalb 150.000 Dollar für jeden der 243 Songs auf jeder der Meta-Plattformen Instagram, WhatsApp und Facebook. Die Begründung für diese astronomische Summe: Eminems Songs gehörten "zu den wertvollsten der Welt", weshalb man "sehr schützend gegenüber diesen ikonischen Liedern" sei.

Der Musikverlag entstand aus der Zusammenarbeit mit den Bass Brothers, Eminems langjährigem Produktionsteam. Das Unternehmen verwaltet die Rechte an den Tracks zwischen 1995 und 2005 - jener Periode, in der der Künstler seine größten Hits landete. Eminem selbst ist nicht direkt in den Rechtsstreit verwickelt.