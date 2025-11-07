950-Jahr-Feier im Renninger Teilort: Wie Malmsheim fast zu Spanien gekommen wäre

Im Hochmittelalter taucht der Name Malmsheim in einer Urkunde auf: Neben Gütern wie Weinsberg und Schwäbisch Gmünd sollte es verschenkt werden. Das hatte einen besonderen Grund.
Das kleine beschauliche Malmsheim, das am Wochenende die erste urkundliche Erwähnung vor 950 Jahren feiert, hat viel erlebt. Überregional bedeutsam ist der Renninger Stadtteil wohl nur wegen des Flugplatzes, an dessen Rand sich seit 2015 das Forschungs- und Entwicklungszentrum von Bosch befindet. Im Jahr 1188 war das anders. Da tauchte der Name Malmsheim in einem Vertrag auf, der in ganz Europa Aufsehen erregte und sogar den Papst auf den Plan rief.