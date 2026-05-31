94.000 Fans feiern die Band: Metallica brechen Rekord im Berliner Olympiastadion

94.000 Fans, eine 360-Grad-Bühne und ein Rekord, der seit 2009 gehalten hat: Metallica haben im Berliner Olympiastadion Musikgeschichte geschrieben und sich anschließend bei ihrer treuen "MetallicaFamily" bedankt.

Es war Samstagabend, als Metallica das Berliner Olympiastadion zum Beben gebracht haben - und dabei nebenbei Stadiongeschichte schrieben. 94.000 Zuschauer drängten sich ins traditionsreiche Stadion, mehr als je zuvor bei einem Konzert an diesem Ort. Das Olympiastadion selbst bestätigte den Rekord am Sonntagmorgen in einer Instagram-Story: "Gestern Abend hat Metallica Geschichte geschrieben: über 94.000 Menschen im Olympiastadion Berlin."

Die Band war überglücklich über den Rekord. Am Sonntag meldete sich Metallica auf Instagram zu Wort: "Abend für Abend, Stadt für Stadt liefert die #MetallicaFamily ab! Gestern haben 94.000 von euch uns geholfen, den Rekord für das größte Konzert im Olympiastadion zu brechen. Wir danken euch!", schrieb die Band. Ein Dankeschön, das nach dieser Nacht mehr als verdient war.

Der Trick mit der Bühne

Was den Rekord überhaupt erst möglich machte, war keine Magie, sondern ein cleverer Bühnenbau: Metallica standen laut dem "Rolling Stone" auf einer 360-Grad-Rundbühne, die im Vergleich zu herkömmlichen Stadionbühnen kompakter ausfiel - und damit erheblich mehr Platz für Zuschauer im Innenraum schuf. Zusätzlich war die Bühne mit einem sogenannten Snake Pit ausgestattet, einem runden Stehplatzbereich direkt in der Mitte der Konstruktion, der bei Metallica-Konzerten zur festen Institution gehört. Das Zusammenspiel beider Elemente erlaubte es, das Stadion auf eine Weise auszulasten, die bislang niemand erreicht hatte.

Der bisherige Rekordhalter war ebenfalls kein Unbekannter: U2 sollen dem "Rolling Stone" zufolge bereits 2009 vor knapp 90.000 Menschen im Olympiastadion gespielt haben - ebenfalls mit einer runden Bühne in der Mitte des Rasens. Metallica übertrafen diese Marke nun deutlich.

Eine Band, die seit Jahrzehnten liefert

Dass Metallica solche Stadien füllen können, verwundert niemanden, der die Geschichte der Band kennt. 1981 in Los Angeles gegründet, zählen sie heute zu den erfolgreichsten Metal-Bands der Welt, mit über 150 Millionen verkauften Platten. Das Fundament der Band bilden bis heute Gitarrist und Leadsänger James Hetfield (62) sowie Schlagzeuger Lars Ulrich (62), die beiden einzigen Gründungsmitglieder, die von Anfang an dabei sind. 1983 stieß Leadgitarrist Kirk Hammett (63) dazu, 2003 schließlich Bassist Robert Trujillo (61), der seitdem die Besetzung vervollständigt.