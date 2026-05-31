94.000 Fans feiern die Band: Metallica brechen Rekord im Berliner Olympiastadion

94.000 Fans, eine 360-Grad-Bühne und ein Rekord, der seit 2009 gehalten hat: Metallica haben im Berliner Olympiastadion Musikgeschichte geschrieben und sich anschließend bei ihrer treuen "MetallicaFamily" bedankt.
Es war Samstagabend, als Metallica das Berliner Olympiastadion zum Beben gebracht haben - und dabei nebenbei Stadiongeschichte schrieben. 94.000 Zuschauer drängten sich ins traditionsreiche Stadion, mehr als je zuvor bei einem Konzert an diesem Ort. Das Olympiastadion selbst bestätigte den Rekord am Sonntagmorgen in einer Instagram-Story: "Gestern Abend hat Metallica Geschichte geschrieben: über 94.000 Menschen im Olympiastadion Berlin."