, aktualisiert am 04.04.2025 - 15:05 Uhr

Autos kollidieren an Kreuzung – Rettungshubschrauber im Einsatz

7 Der Mercedes landete auf dem Dach. Foto: SDMG/ / Dettenmeyer

Auf der B296 bei Calw-Stammheim kollidieren am Donnerstag zwei Autos. Ein Mercedes landet auf dem Dach. Der Fahrer wird mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht.











Zwei Autos sind am Donnerstag auf der B296 bei Calw-Stammheim kollidiert. Einer der Fahrer wurde schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden, wie ein Sprecher der Polizei unserer Redaktion am Abend sagte.