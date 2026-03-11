90-jährige Stuttgarterin: Verschleppte die Betreuerin Rechnungen? Pflegeheim droht Seniorin mit Kündigung

Er wollte die Betreuung seiner Schwester in gute Hände geben. Jetzt erhebt er schwere Vorwürfe gegen ihre Betreuerin und fragt, warum niemand eingreift.
Am Wochenende ist Regina Gärtner (Namen geändert) 90 Jahre alt geworden. Diesmal hat sie Geburtstagpost erreicht. Es war aber auch schon anders. Etwa an Weihnachten. Regina Gärtner hat die Hoheit über ihren Briefkasten abgeben müssen. Das Pflegeheim, in dem die Stuttgarterin lebt, leitet ihre Post – offenbar auch die private – auf Wunsch von ihrer amtlich bestellten Betreuerin in deren Büro weiter. Oder es gibt einen Nachsendeantrag. So genau weiß das Regina Gärtners Bruder Manfred Baum nicht. Er ist in großer Sorge und erhebt heftige Vorwürfe gegen die Betreuerin.