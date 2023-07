1 Die Anreise mit dem Zug in die Alpen hat auch einen weiteren Vorteil: traumhafte Ausblicke auf die Berge. Foto: IMAGO/Volker Preusser

Mit dem 9-Euro-Ticket in die Alpen? Das geht nicht nur, sondern ist auch umweltfreundlich. Aber welche Ziele sind von Stuttgart aus am schnellsten erreichbar? Experten geben Tipps.









Manchmal müssen es die Alpen sein! Mountainbiken oder Wandern in der Schwäbischen Alb ist zwar immer reizvoll, hin und wieder locken aber trotzdem die steilen Felswände, tiefen Scharten und schroffen Gipfel des Hochgebirges. Doch wie in die Berge kommen, falls man nicht mit dem Auto fahren will? Grundsätzlich ist die Anreise in die bayerischen Alpen auch mit dem 9-Euro-Ticket möglich.