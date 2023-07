Nett hier auf Sylt, aber waren Sie schon mal in Stuttgart?

Alle reden von Sylt. Die viel spannendere Frage für jemanden, der die lokale Sonnenbrille aufhat, ist jedoch: Wie viele Punks und sonstige Leute packen die Gelegenheit am Schopfe – oder am Irokesen-Haarschnitt – und nutzen das 9-Euro-Ticket, um in den Sehnsuchtsort Stuttgart zu fahren?