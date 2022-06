1 An den Bahnhöfen in der ganzen Bundesrepublik ist an diesem Wochenende viel los. Foto: dpa/Monika Skolimowska

Am ersten Wochenende seit der Einführung des 9-Euro-Tickets sind die Züge in Baden-Württemberg vor allem mit touristischen Zielen stark gefragt. In Stuttgart mussten einige Fahrgäste einen Zug wegen Überfüllung verlassen.















Zu Beginn der Pfingstferien und nach der Einführung des 9-Euro-Tickets sind laut Bahn Regionalzüge insbesondere zu den touristischen Zielen in Baden-Württemberg sehr stark nachgefragt.

Ein Bahnsprecher sagte am Samstag in Berlin: „Wir empfehlen unseren Fahrgästen, sich kurz vor Reiseantritt noch einmal in den Auskunftsmedien der Verkehrsverbünde vor Ort oder über den DB Navigator zu informieren“. Eine Fahrradmitnahme könne wegen des hohen Fahrgastaufkommens nicht garantiert werden. „Wer kann, sollte daher auf das Rad verzichten.“ Welche Strecken genau betroffen sind, sagte der Sprecher der Deutschen Bahn nicht.

Zug in Stuttgart zu voll

‚Mit einem Andrang wurde insbesondere am Bodensee, im Schwarzwald und in anderen Freizeitgebieten gerechnet. Wie der Betreiber Go-Ahead Baden-Württemberg am Freitag berichtete, mussten Fahrgäste am Stuttgarter Hauptbahnhof am Freitag einen Zug wegen Überfüllung verlassen.

Die Deutsche Bahn hatte angekündigt, sich auch im Südwesten zu rüsten und ihre Kapazitäten auszuweiten. Das Sonderticket soll mehr Menschen davon überzeugen, dauerhaft vom Auto auf die Bahn umzusteigen.