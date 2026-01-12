Nach dem Quotentief rund um den Jahreswechsel hat sich der "Tatort" wieder gefangen. Die Kölner Ermittler Ballauf und Schenk erzielten am Sonntag mit dem Fall "Die Schöpfung" eine der stärksten Quoten der vergangenen Monate für den ARD-Krimi.
Die Münsteraner Ermittler Boerne und Thiel spielen in einer anderen Liga, doch auch das Kölner "Tatort"-Team kann sich auf eine treue Fangemeinde verlassen. Das zeigte sich erneut am Sonntag. "Tatort: Die Schöpfung" erreichte laut AGF Videoforschung 9,44 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer und erzielte einen Marktanteil von 34,7 Prozent.