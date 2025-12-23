Geschichten des Jahres 2025 aus Leonberg und Umgebung: Ein 86-Jähriger rast im April 100 Meter über den Friedhof in Gerlingen. Die Zerstörungen und der Schock sind gewaltig.
Sehr viel größer als der Sachschaden ist nach dem Unfall das ungläubige Staunen, der Schreck auch. Hatte das Auto tatsächlich den gesamten Friedhof gequert, und war dabei bis auf den Fahrer selbst keine weitere Person verletzt worden? Viele kommen auf den Friedhof, um sich selbst ein Bild zu machen. Konnte das wirklich wahr sein, was sie gehört hatten?