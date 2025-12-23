Geschichten des Jahres 2025 aus Leonberg und Umgebung: Ein 86-Jähriger rast im April 100 Meter über den Friedhof in Gerlingen. Die Zerstörungen und der Schock sind gewaltig.

Sehr viel größer als der Sachschaden ist nach dem Unfall das ungläubige Staunen, der Schreck auch. Hatte das Auto tatsächlich den gesamten Friedhof gequert, und war dabei bis auf den Fahrer selbst keine weitere Person verletzt worden? Viele kommen auf den Friedhof, um sich selbst ein Bild zu machen. Konnte das wirklich wahr sein, was sie gehört hatten?

Ein 86 Jahre alter Autofahrer hatte an jenem Montag Mitte April um die Mittagszeit mit seinem Mercedes auf dem Parkplatz des Stadtfriedhofs gestanden. Der Fahrer habe, so heißt es später in einer Polizeimeldung, in seiner Mercedes S-Klasse in der Brennerstraße gestanden, ehe er plötzlich beschleunigte. Das Auto durchbrach einen Holzzaun, fuhr quer über den Friedhof und beschädigte dabei mehrere Dutzend Gräber. Der Fahrer wurde schwer verletzt, zunächst vor Ort medizinisch behandelt und dann ins Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr löschte das brennende Fahrzeug.

Der fliegende Mercedes auf dem Gerlinger Friedhof macht auch überregional Schlagzeilen

Allein der Schaden auf dem Friedhofsgelände beträgt laut der Stadt rund 40 000 Euro: Etliche Grabsteine waren aus der Verankerung gerissen worden, manche brachen entzwei. Holzkreuze blieben rußgeschwärzt zurück. Laut der Stadt wurden rund 50 Gräber beschädigt.

Wie viel Glück dabei gewesen ist, wird den Menschen erst in den folgenden Tagen bewusst. Es sind diese Bilder von den beschädigten Gräbern, die für überregionale Schlagzeilen sorgen und die Gespräche auf dem Friedhof dominieren. Die Frage nach dem Wie wird laut, aber auch die Überlegung, was um diese Tageszeit hätte passieren können. Unweit der Stelle, wo das Fahrzeug zum Stehen kam, war eine Erdbestattung vorbereitet worden. In der Nähe verläuft der Hauptweg über den Friedhof, der als viel genutzte Abkürzung zwischen der Ortsmitte mit Ladengeschäften, Schulzentrum und einem Wohngebiet dient.

Der Mercedes zwischen den Grabsteinen – ein schier unglaublicher Anblick Foto: KS-Images.de / Karsten Schmalz

Tatsächlich waren zum Unfallzeitpunkt mehrere Passanten auf dem Friedhof. Sie waren angesichts des Geschehens geschockt, unterstützten sich aber gegenseitig. Der Rettungshubschrauber, der sich bereits im Landeanflug befand, konnte dann zu einem weiteren Einsatz in Richtung Ludwigsburg abdrehen.

Die Rekonstruktion des Unfalls durch die Polizei ergab schließlich folgendes Bild: Der Autofahrer hatte plötzlich das Fahrzeug so stark beschleunigt, dass der Wagen Zaun und Hecke durchbrach, dann auf dem leicht abschüssigen, asphaltierten Weg im neuen Teil des Friedhofs weiterfuhr, erneut eine Hecke durchbrach und einen außerhalb des Geländes verlaufenden Fußweg querte.

Letztlich muss das Auto durch einen Grabstein regelrecht nach oben katapultiert worden sein, um dann rund zehn Meter weit in den alten Teil des Friedhofs zu schanzen. Der Mercedes überschlug sich um die Längsachse, kam auf den Rädern zum Stehen, inmitten eines Grabfelds. Und mehr als hundert Meter vom Parkplatz entfernt, wo der Wagen gestanden war.

Der Erdboden des Friedhofs in Gerlingen muss partiell abgetragen werden

Ein Kran barg den Wagen aus dem Friedhof. Auf Anweisung der Unteren Wasserschutzbehörde wurde der Erdboden mehrere Zentimeter abgetragen, weil Betriebsstoffe ausgelaufen waren.

Unmittelbar nach dem Unfall waren 14 städtische Mitarbeiter und 19 Einsatzkräfte der Feuerwehr mit den Aufräumarbeiten befasst. „Uns als Stadt war es ein wichtiges Anliegen, den Zustand des Stadtfriedhofs so schnell wie möglich wieder herzustellen“, sagte eine Rathaussprecherin. Tatsächlich waren die Folgen des Geschehens schon kurze Zeit später nur noch bei genauerem Hinschauen sichtbar.

Gegen den Fahrer war zunächst ermittelt worden wegen des Verdachts der fahrlässigen Straßenverkehrsgefährdung. Wie der Sprecher der Staatsanwaltschaft Stuttgart mitteilt, wurde das Verfahren eingestellt. Dies sei möglich, wenn die Schuld des Täters als gering anzusehen ist. „Ausschlaggebend war insbesondere das straffreie Vorleben des Beschuldigten, dessen hohes Lebensalter und der Umstand, dass der Beschuldigte im Anschluss auf seine Fahrerlaubnis verzichtet hat.“