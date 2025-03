Jetzt ist es endlich Frühling! Nach und nach steigen die Temperaturen, und in der Wilhelma und auf dem Schlossplatz blühen die Magnolien.

Neben der guten Laune bringt der Frühlingsstart auch jede Menge Vorfreude mit sich – und zwar auf das 85. Frühlingsfest auf dem Cannstatter Wasen. Schon bald ist es so weit: Das Fest soll in weniger als einem Monat beginnen. Die Vorbereitungen für den Eröffnungstag am 19. April laufen dementsprechend momentan auf Hochtouren.

Vorbereitungen begann bereits vor mehr als einem Monat

Mit dem Aufbau wurde bereits Anfang Februar begonnen. Als erstes Festzelt stand vor mehr als einem Monat schon das Zelt „Beim BENZ“ – nun gehen die Vorbereitungen in die finale Phase und die letzten vier Festzelte nehmen Gestalt an.

Ab dem 19. April sollen die Gäste dort wieder deftig speisen können: Neben gezapften Festbieren stehen traditionell Kässpätzle und Haxen auf der Speisekarte.

Am Eröffnungstag findet außerdem im Festzelt „Zum Wasenwirt“ ab 11.30 Uhr der traditionelle Fassanstich statt.

Fünf Festzelte und 16 Fahrgeschäfte

Neben den fünf Festzelten sind auch die 16 sehnsüchtig erwarteten Fahrgeschäfte im Aufbau: Kleine und große Besucher können sich wie jedes Jahr auf Attraktionen wie die Wilde Maus oder das kultige Riesenrad freuen.

Das drei Wochen dauernde Fest findet dann am 11. Mai mit einem Musikfeuerwerk sein Ende. Insgesamt werden auch dieses Jahr wieder über eine Million Besucher auf dem Cannstatter Wasen erwartet.