85. Geburtstag von Margrethe II.: Neue Fotos und private Feier

Die frühere dänische Monarchin Margrethe II. wird am 16. April 85 Jahre alt. Anlässlich des Geburtstages veröffentlichte das Königshaus zwei neue Aufnahmen der Jubilarin. Zudem wurde verraten, wie die Königin ihren Ehrentag verbringen wird.

Die offiziellen Geburtstagsporträts wurden laut des Palastes auf Schloss Fredensborg aufgenommen, wo Margrethe von Familie und Freunden auch gefeiert werden soll. Die Bilder zeigen sie in einem lilafarbenen Kleid mit großer silberner Brosche. Die 85-Jährige, die nach einer Rücken-Operation nicht mehr ganz so mobil ist, hat auf einem Sessel Platz genommen. Auf einer Nahaufnahme blickt sie lächelnd in die Kamera. Das zweite Bild zeigt sie im Ganzen und etwas nachdenklich zur Seite schauend.

Um 12 Uhr startet ihr Geburtstagskonzert

Wie der Palast weiter mitteilte, soll es um 12 Uhr ein Geburtstagskonzert der Königlichen Leibgarde zum Wachwechsel im Schloss Fredensborg geben. Dazu seien "alle herzlich eingeladen". Margrethe II., das Königspaar Frederik X. (56) und Mary (54) sowie weitere Mitglieder der Königsfamilie sollen das Konzert von der Haupttreppe des Schlosses aus verfolgen. Erst am Vorabend hatte sich die royale Familie anlässlich einer Geburtstagsvorstellung für Prinzessin Isabella (17) im Königlichen Theater von Kopenhagen gezeigt. Die älteste Tochter des Königspaares wird am 21. April 18 Jahre alt.



Heute aber steht Margrethe im Mittelpunkt. Der Rest ihres Geburtstages werde nach dem Konzert privat im Schloss gefeiert, hieß es weiter. Geplant seien ein Geburtstagsmittagessen mit dem Königspaar sowie ein Abendessen "mit Familie, Freunden und Vertretern des Hofes".

Sie war 52 Jahre lang regierende Königin

Margrethe II. wurde am 16. April 1940 geboren. Vom 14. Januar 1972 bis zum 14. Januar 2024 saß sie auf dem dänischen Thron. In ihrer Neujahrsansprache am 31. Dezember 2023 kündigte sie überraschend ihre Abdankung zum 52. Thronjubiläum und die Übergabe an ihren ältesten Sohn Frederik an. Auch nach ihrem Rücktritt behielt sie ihren Königinnen-Titel.