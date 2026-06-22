Das Filmfestival Venedig hat die Jury für seine 83. Ausgabe bekannt gegeben. Neben Jurychefin Maggie Gyllenhaal gehören unter anderem Kaouther Ben Hania, Daniel Blumberg und Shahrbanoo Sadat zum Gremium. Gemeinsam entscheiden sie über den Goldenen Löwen und weitere begehrte Auszeichnungen.
Das Internationale Filmfestival von Venedig hat die Jury für seine 83. Ausgabe bekannt gegeben. Unter der Leitung von Schauspielerin und Regisseurin Maggie Gyllenhaal (48) wird ein hochkarätig besetztes Gremium über die wichtigsten Auszeichnungen des Festivals entscheiden: die tunesische Regisseurin Kaouther Ben Hania, der Hongkonger Filmemacher Johnnie To, der französische Regisseur Xavier Giannoli, die afghanische Regisseurin Shahrbanoo Sadat, der britische Komponist Daniel Blumberg sowie Filmwissenschaftler Francesco Casetti.