81. Filmfestspiele von Venedig: Cate Blanchett zeigt sich in funkelndem Top

1 Cate Blanchett zeigte in Venedig viel Haut. Foto: Imago/ZUMA Press / Alberto Terenghi/Pool Even

Cate Blanchett hat bei den Internationalen Filmfestspielen in Venedig einen funkelnden Auftritt hingelegt. Die Schauspielerin erschien in einem glitzernden Top aus Ketten. Diese standen schon in vorigen Outfits im Mittelpunkt.











Link kopiert



Funkeln, wohin das Auge reicht: Cate Blanchett (55) hat sich bei den 81. Internationalen Filmfestspielen von Venedig in einem glitzernden Top aus Ketten präsentiert. Für das Armani Beauty Dinner am Samstag (31. August) wählte sie ein Neckholder-Top, das vorne offen war und ihr Dekolleté betonte. Einige der mit Steinchen besetzten Ketten legten sich locker um die Arme der Schauspielerin. Ihren glamourösen Look ergänzte sie mit einer langen Samthose und spitz zulaufenden Pumps in Schwarz. Dazu legte sie ein dezentes Make-up auf und trug ihre kurzen Haare in lockeren Wellen.