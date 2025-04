80. Jahrestag des Kriegsendes: Russlands Botschafter ehrt Kriegstote bei eigenem Gedenken

Der russische Botschafter in Deutschland, Sergej Netschajew, hat bei einem separaten Gedenken die Versöhnung mit Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg gewürdigt. Bei einem Besuch der Gedenkstätte Sachsenhausen zum 80. Jahrestag des Kriegsendes ehrte er die gefallenen Soldaten der Roten Armee. „Das war wirklich ein wichtiger Aussöhnungprozess“, sagte Netschajew. „Das wissen wir zu schätzen und ich hoffe, dass dieser Aussöhnungsweg nicht erodieren wird.“

Die Brandenburgische Stiftung Gedenkstätten hat Netschajew und andere russische Vertreter gebeten, keine Gedenkveranstaltungen zu besuchen. Der Botschafter pocht jedoch auf eine Teilnahme. Gedenkstättendirektor Axel Drecoll hatte angekündigt, das Hausrecht durchzusetzen, wenn der Botschafter trotz der Bitte zu Gedenkveranstaltungen kommt. Es gab jedoch ein eigenes stilles Gedenken der Botschaft wie in den vergangenen Jahren seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine.

Lesen Sie auch

Russischer Botschafter: In Deutschland viele Freunde

„Wir sind hier so zahlenmäßig stark gekommen, um das Andenken an die gefallenen sowjetischen Soldaten und Kriegsgefangenen zu ehren“, sagte der Botschafter. „Wir dürfen das besuchen. Es ist öffentlich zugänglich.“ Netschajew sagte: „Vielen Dank für die Solidarität, für die objektive Erinnerungskultur, das wissen wir zu schätzen. Wir wissen, dass wir in Deutschland viele Freunde haben.“ Dafür erhielt er Applaus von weiteren Besuchern.

Unsere Empfehlung für Sie Während der Weltkriegs-Gedenktage Putin verkündet viertägige Waffenruhe Für die Feiertage zum Gedenken an den Sieg im Zweiten Weltkrieg hat Russland eine viertägige Waffenruhe ausgerufen.

Das Auswärtige Amt hatte Ländern, Kommunen und Gedenkstätten des Bundes empfohlen, offizielle russische Vertreter zu Weltkriegs-Gedenkveranstaltungen nicht zuzulassen. Dies wurde mit der Befürchtung begründet, dass Russland die Veranstaltungen „instrumentalisieren und mit seinem Angriffskrieg gegen die Ukraine missbräuchlich in Verbindung bringen“ könnte.

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hatte dem Botschafter vor zwei Jahren geschrieben, dass er das Vorgehen angesichts des Ukraine-Kriegs für richtig halte. Brandenburgs BSW-Landtagsfraktionschef Niels-Olaf Lüders hält das für falsch und fordert die Teilnahme des russischen Botschafters an offiziellen Gedenkfeiern.

Erinnerung an die Verbrechen durch den Nationalsozialismus

Die BSW im Landtag warnte vor einer politischen Vereinnahmung des Gedenkens. „Eine Ausladung russischer Vertreter ist absurd und ein Schlag ins Gesicht der Hinterbliebenen unserer Befreier“, sagte der BSW-Landtagsabgeordnete Andreas Kutsche. „Miteinander reden ist immer besser als Schweigen. Im Sinne der Diplomatie und eines angemessenen Gedenkens freuen wir uns, wenn russische Vertreter an Gedenkveranstaltungen teilnehmen.“

Zum 80. Jahrestag des Kriegsendes sind zahlreiche Gedenkfeiern geplant, darunter am 4. Mai in der Gedenkstätte Sachsenhausen mit Woidke und Berlins Regierendem Bürgermeister Kai Wegner. Die Gedenkstätte will die Erinnerung an die Verbrechen durch den Nationalsozialismus wachhalten.

Zehntausende Häftlinge kamen im Konzentrationslager (KZ) Sachsenhausen laut Gedenkstätte durch Hunger, Krankheiten, Zwangsarbeit, medizinische Versuche und Misshandlungen um oder wurden Opfer systematischer Vernichtungsaktionen. Im Jahr 1941 wurden mindestens 10.000 sowjetische Kriegsgefangene ermordet, unter ihnen viele Juden. Am 22. April 1945 befreiten Einheiten der sowjetischen und polnischen Armee etwa 3.000 im Lager zurückgebliebene Kranke, Pfleger und Ärzte.