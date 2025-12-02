80 Jahre nach Kriegsende: Wie Juden nach dem Holocaust in Stuttgart wieder Wurzeln schlugen

Trotz vieler Widrigkeiten entstand nach 1945 in Stuttgart wieder eine jüdische Gemeinde. Der Historiker Roland Müller würdigte die Aufbauleistung. Anlass war ein historisches Datum.
Der 1. Dezember markiert nicht nur den Adventsbeginn. Er steht auch für ein düsteres Kapitel der Stuttgarter Stadtgeschichte: Am 1. Dezember 1941 wurden mehr als 1000 Jüdinnen und Juden aus Württemberg und Hohenzollern, die in den Hallen der Reichsgartenschau auf dem Killesberg interniert waren, vom Inneren Nordbahnhof nach Riga deportiert. Weniger als 50 von ihnen überlebten den Holocaust. Der Verein Zeichen der Erinnerung nimmt das jeweils am 1. Dezember zum Anlass, am Gedenkort auf dem Killesberg daran zu erinnern – diesmal beteiligten sich Schüler der Alexander-Fleming-Berufsschule.