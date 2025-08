Es war ein heller Blitz, der die Welt veränderte. Vor 80 Jahren warfen die USA eine Atombombe auf Hiroshima, drei Tage später eine zweite auf Nagasaki. Hunderttausende Menschen starben innerhalb von Minuten. Noch mehr in den folgenden Monaten. Bis heute gibt es etliche, die an den Spätfolgen leiden.

Die Welt war danach nicht mehr dieselbe. Hiroshima und Nagasaki zeigten, wozu diese Waffe in der Lage war: zu nichts weniger, als die Menschheit auszulöschen. Dieses Potenzial wuchs während des Kalten Krieges immer weiter.

Eine bittere, aber notwendige Erkenntnis

Seitdem die Bombe eingesetzt worden ist, gibt es auch den Traum, sich von ihr zu lösen: die Vision einer atomwaffenfreien Welt. Dass diese Realität werden würde, war zwar nie besonders wahrscheinlich. Doch angesichts der gegenwärtigen Weltlage muss man sagen: Zumindest in diesem Jahrhundert, also ungefähr die kommenden 80 Jahre, wird dieser Traum unerreichbar bleiben. Daraus folgt eine bittere, aber notwendige Erkenntnis: Wir müssen wieder lernen, mit der Bombe zu leben.

In den vergangenen Jahren sind wichtige Abrüstungsverträge ausgelaufen, und keine Nation scheint ein Interesse daran zu haben, neu darüber zu verhandeln. Stattdessen wird die Bombe wieder zum politischen Druckmittel. Regime wie Nordkorea oder der Iran verfolgen Atomprogramme. Sie hoffen auf Unantastbarkeit, indem sie mit ultimativer Zerstörung drohen.

Nukleare Bedrohung aus Russland

Auch die russische Invasion in der Ukraine hat längst eine nukleare Dimension. Putin hat mehrfach mit dem Einsatz einer Atombombe gedroht. Dass Deutschland und die westlichen Partner bestimmte Waffen wie Taurus nicht liefern, wird auch immer mit der Möglichkeit einer nuklearen Eskalation begründet.

Doch auch das muss man nach 80 Jahren anerkennen: Nach Nagasaki wurde nie wieder eine Atombombe eingesetzt. Und dass die Möglichkeit einer nuklearen Eskalation während des Kalten Krieges immer bestand, hat womöglich manche Konflikte eingehegt. Auch weil man wusste, was auf dem Spiel steht. Womöglich sorgt das nukleare Damoklesschwert auch dafür, dass Indien und Pakistan ihre Feindschaft nicht in einem größer angelegten konventionellen Krieg austragen.

Der Nuklearkrieg des 21. Jahrhunderts

Im Übrigen argumentieren Experten, dass ein Nuklearkrieg im 21. Jahrhundert ganz anders aussehen würde, als man es sich früher vorstellte. Es würden wohl nicht Tausende von Atompilzen über Städten in der ganzen Welt aufsteigen, die nach nur einer Stunde Hunderte Millionen Tote fordern würde.

Ein Nuklearkrieg in diesem Jahrhundert würde mit kleineren Sprengköpfen geführt werden, beschränkt auf einen Bruchteil der Zerstörungskraft der Hiroshima-Bombe. Damit würden keine Städte ins Visier genommen werden, sondern militärische Ziele. Dabei ist aber auch stets die Gefahr einer menschheitsbedrohenden Katastrophe gegeben. Der Kalte Krieg ist voll an Beispielen von nuklearen Fast-Unfällen – die wohl katastrophale Auswirkungen gehabt hätten.

Über das Undenkbare nachdenken

Dennoch muss man auch in Deutschland über das Undenkbare nachdenken. Wie verhält man sich, sollte Russland tatsächlich eine Nuklearwaffe in der Ukraine einsetzen? Sollte man hierzulande mehr in den Zivilschutz investieren? Viele solcher Vorbereitungen finden im Verborgenen statt, müssen aus guten Gründen geheim bleiben. Aber dass in Deutschland nun auch über eine Beteiligung an einem europäischen Nuklearschirm debattiert wird, ist ein Zeichen, dass man die neue Realität anerkennt.

80 Jahre nach dem ersten Atombombeneinsatz gilt: Wir leben in der Welt von Hiroshima. Man kann das beklagen – aber man muss es anerkennen. Und darin bestehen.