80. Geburtstag von Ernst Konarek: Super-Österreicher unter Schwaben

1 Vom Schauspieler zum Stücke-Schreiber: Ernst Konarek bei einer Lesung 2019 Foto: Andreas Gorr

Experte für skurrile Figuren: Der Schauspieler Ernst Konarek – Publikumsliebling im Staatstheater, feiert seinen 80. Geburtstag. Mittlerweile schreibt er Stücke zum Nahostkonflikt.











Link kopiert



In der zweiten Reihe zu stehen und trotzdem aufzufallen, nicht mit Krakeel, sondern mit Können – das ist die außergewöhnliche Kunst des Ernst Konarek. Seinem Publikum hat er sie schon seit längerer Zeit nicht mehr gezeigt, schließlich ist der 1945 in Wien geborene Schauspieler, Autor und Regisseur nicht mehr der Jüngste. An diesem Sonntag wird er achtzig, aber die Hände in den Schoß legen, das mag er nicht. Statt auf der Bühne zu stehen, wie er es 50 Jahre lang tat, führt er mittlerweile selbst Regie; statt Texte zu lernen, schreibt er welche für andere. „Ich arbeite an einem Stück über Charlie Chaplin“, sagt der rüstige Konarek – und noch immer könnte er den Jahrhundertkomiker auch selbst verkörpern, liegt er mit Statur und Wesen doch „auf der Rolle“, um es im Theaterjargon zu sagen.