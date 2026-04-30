Das Staatsdinner zum 80. Geburtstag des schwedischen Königs Carl Gustaf wurde zum Fest der Farben. Von Silvias roter Traumrobe über Victorias königsblaues Kleid bis zu Sofias Farbverlauf-Kreation: Die royalen Damen übertrumpften sich gegenseitig.

Beim Staatsdinner zu Ehren von König Carl XVI. Gustaf von Schwedens 80. Geburtstag lautete der offizielle Dresscode "Högtidsdräkt", die schwedische Version von "White Tie". Während die männlichen Gäste traditionell in schwarzen Fräcken und weißen Fliegen erschienen, verwandelten die royalen Damen den Abend mit ihren Roben und Diademen in ein farbenprächtiges Spektakel.

Leuchtende Farben im festlichen Saal Allen voran Königin Silvia von Schweden, die in einer leuchtend roten, bodenlangen Robe erschien und damit einen der auffälligsten Auftritte des Abends hinlegte. Dazu trug sie die berühmte Braganza-Tiara, eines ihrer Lieblingsdiademe und eines der eindrucksvollsten Schmuckstücke der schwedischen Sammlung.

Auch Kronprinzessin Victoria von Schweden setzte mit ihrer königsblauen Robe einen starken Kontrast und kombinierte den Look mit der Connaught-Tiara. Ihre Tochter Prinzessin Estelle von Schweden erschien in zartem Flieder - noch ohne Diadem, wie es für ihr Alter üblich ist. Prinzessin Sofia von Schweden entschied sich für eine besonders auffällige Robe mit Farbverlauf von Rot über Rosa bis hin zu Weiß und trug dazu die Palmetten-Tiara, ein Hochzeitsgeschenk des Königspaares.

Die internationalen Gäste standen dem in nichts nach: Königin Mary von Dänemark erschien in einem rosafarbenen Kleid mit fernöstlich anmutendem Schnitt, Königin Mathilde von Belgien setzte auf eine orangefarbene Spitzenrobe, und Großherzogin Stéphanie von Luxemburg zeigte sich in Hellblau.