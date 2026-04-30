Das Staatsdinner zum 80. Geburtstag des schwedischen Königs Carl Gustaf wurde zum Fest der Farben. Von Silvias roter Traumrobe über Victorias königsblaues Kleid bis zu Sofias Farbverlauf-Kreation: Die royalen Damen übertrumpften sich gegenseitig.
Beim Staatsdinner zu Ehren von König Carl XVI. Gustaf von Schwedens 80. Geburtstag lautete der offizielle Dresscode "Högtidsdräkt", die schwedische Version von "White Tie". Während die männlichen Gäste traditionell in schwarzen Fräcken und weißen Fliegen erschienen, verwandelten die royalen Damen den Abend mit ihren Roben und Diademen in ein farbenprächtiges Spektakel.