, aktualisiert am 30.04.2025 - 12:49 Uhr

Historische Eisenbahnen in Baden-Württemberg

1 Eine von mehreren historischen Eisenbahnstrecken in Baden-Württemberg: die Sauschwänzlebahn. Foto: dpa/Patrick Seeger

Am 1. Mai starten einige Museumsbahnen in Baden-Württemberg in die neue Saison. Wo kommen Eisenbahn-Romantiker auf ihre Kosten? Ein Überblick zu ausgewählten Strecken.











Eisenbahnfahren wie vor 100 Jahren, die Passagierwagen gezogen von einer Dampflok, die sich mit einer Rauchwolke durch die Landschaft schlängelt – dieses nostalgische Erlebnis bieten in Baden-Württemberg Museumsbahnen. Am 1. Mai starten einige Eisenbahnvereine in die neue Saison.