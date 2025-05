Am 8. Mai 2025 feiert Berlin den 80. Jahrestag des Kriegsendes mit einem einmaligen Feiertag. Warum dieser besondere Tag nur in der Hauptstadt arbeitsfrei ist.

Am 8. Mai 2025 jährt sich das Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa zum 80. Mal. Aus diesem Anlass hat Berlin beschlossen, diesen Tag einmalig als gesetzlichen Feiertag zu begehen. Damit würdigt die Hauptstadt den historischen Moment der Befreiung vom Nationalsozialismus und setzt ein Zeichen für Frieden, Demokratie und Erinnerungskultur.

Nur Berlin – nicht ganz Deutschland

Der 8. Mai 2025 ist ausschließlich in Berlin ein gesetzlicher Feiertag. In allen anderen Bundesländern bleibt dieser Tag ein regulärer Arbeitstag. Die Entscheidung, den 8. Mai zum Feiertag zu machen, liegt in Deutschland bei den einzelnen Bundesländern. Während Berlin diesen Schritt geht, gibt es in anderen Ländern wie Brandenburg lediglich Gedenkveranstaltungen, aber keinen arbeitsfreien Tag.

Hintergründe der Entscheidung

Historische Bedeutung : Am 8. Mai 1945 unterzeichnete die Wehrmacht in Berlin-Karlshorst die bedingungslose Kapitulation. Damit endete der Zweite Weltkrieg in Europa und Europa wurde vom Nationalsozialismus befreit.

: Am 8. Mai 1945 unterzeichnete die Wehrmacht in Berlin-Karlshorst die bedingungslose Kapitulation. Damit endete der Zweite Weltkrieg in Europa und Europa wurde vom Nationalsozialismus befreit. Erinnerung und Mahnung : Der Berliner Senat möchte mit dem Feiertag das Bewusstsein für die Bedeutung dieses Tages stärken und an die Notwendigkeit eines friedlichen Zusammenlebens erinnern.

: Der Berliner Senat möchte mit dem Feiertag das Bewusstsein für die Bedeutung dieses Tages stärken und an die Notwendigkeit eines friedlichen Zusammenlebens erinnern. Einmalige Regelung : Der Feiertag gilt nur für das Jahr 2025 und nur in Berlin – als besondere Würdigung zum 80. Jahrestag. Bereits zum 75. Jahrestag im Jahr 2020 gab es in Berlin eine ähnliche einmalige Regelung.

: Der Feiertag gilt nur für das Jahr 2025 und nur in Berlin – als besondere Würdigung zum 80. Jahrestag. Bereits zum 75. Jahrestag im Jahr 2020 gab es in Berlin eine ähnliche einmalige Regelung. Berlin und die Feiertagsregelung: Berlin hat im Vergleich zu anderen Bundesländern die wenigsten gesetzlichen Feiertage. Mit dem 8. Mai 2025 als zusätzlichem Feiertag zieht die Hauptstadt zumindest temporär mit anderen Regionen gleich.

Warum nicht bundesweit?

Die Festlegung von Feiertagen ist in Deutschland Ländersache. Obwohl der 8. Mai eine deutschlandweit bedeutende Rolle als „Tag der Befreiung“ spielt, gibt es keine bundesweite Regelung. In Brandenburg etwa wird der Tag als Gedenktag begangen, aber nicht als arbeitsfreier Feiertag. Argumente gegen einen zusätzlichen Feiertag sind unter anderem, dass ein arbeitsfreier Tag nicht zwangsläufig zu mehr Gedenken führt, sondern oft für Freizeitaktivitäten genutzt wird.

Fazit

Der 8. Mai 2025 ist nur in Berlin ein Feiertag, weil der Berliner Senat und das Abgeordnetenhaus diesen Tag anlässlich des 80. Jahrestags des Kriegsendes einmalig zum gesetzlichen Feiertag erklärt haben. In anderen Bundesländern bleibt es beim Gedenken ohne gesetzlichen Feiertag. Berlin setzt damit ein Zeichen für die besondere historische Verantwortung der Stadt und schafft Raum für Erinnerung und Reflexion.