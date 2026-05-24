Beim Abschlussabend der 79. Filmfestspiele von Cannes setzten Eva Longoria, Penélope Cruz und Demi Moore auf dem roten Teppich Maßstäbe. Wer glänzte, wer überraschte - die Fashion-Highlights im Überblick.
Eva Longoria (51) und Penélope Cruz (52) haben beim Abschlussabend der 79. Internationalen Filmfestspiele von Cannes am Samstag mit ihren Auftritten auf dem roten Teppich für besonderes Aufsehen gesorgt. Longoria erschien in einem schulterfreien, funkelnden Kleid mit dramatischer Schleppe, das durch einen ausgeprägten Beinschlitz auffiel - beim Gang über die berühmte Feststiege wehte der Stoff immer wieder zur Seite und machte den Auftritt zu einem der meistfotografierten des Abends.