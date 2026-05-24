Beim Abschlussabend der 79. Filmfestspiele von Cannes setzten Eva Longoria, Penélope Cruz und Demi Moore auf dem roten Teppich Maßstäbe. Wer glänzte, wer überraschte - die Fashion-Highlights im Überblick.

Eva Longoria (51) und Penélope Cruz (52) haben beim Abschlussabend der 79. Internationalen Filmfestspiele von Cannes am Samstag mit ihren Auftritten auf dem roten Teppich für besonderes Aufsehen gesorgt. Longoria erschien in einem schulterfreien, funkelnden Kleid mit dramatischer Schleppe, das durch einen ausgeprägten Beinschlitz auffiel - beim Gang über die berühmte Feststiege wehte der Stoff immer wieder zur Seite und machte den Auftritt zu einem der meistfotografierten des Abends.

Cruz wiederum setzte auf ein schulterfreies Corsagenkleid mit aufwendigen floralen Applikationen in Schwarz-Weiß. Die Kombination aus romantischer Eleganz und klassischem Hollywood-Glamour war unverkennbar - die Oscar-Preisträgerin zog damit auf der berühmten Treppe vor dem Palais des Festivals alle Blicke auf sich.

Demi Moore als Style-Queen des Festivals

Auch Demi Moore (63), die der Wettbewerbsjury angehörte, lieferte noch einmal einen Hingucker-Auftritt. Die Schauspielerin erschien in einer grünen Haute-Couture-Robe, über der ein voluminöses, blassblaues Ballon-Cape über beiden Schultern drapiert war - eine avantgardistische Kombination, die zwischen Skulptur und Abendmode changierte. Moore hatte während der gesamten zwei Festivalwochen durch außergewöhnliche Looks auf sich aufmerksam gemacht und setzte diesen Trend beim Abschlussabend konsequent fort.

Von klassischem Glamour bis zur bewussten Provokation

Hollywood-Ikone Geena Davis (70) wählte einen klassischeren Ansatz: Ein rotes Paillettenkleid, das unter den Scheinwerfern intensiv glitzerte, kombiniert mit extravaganten Ohrringen in Form von Schneckengehäusen. Schauspielerin Zoe Saldana (47) setzte auf ein spielerisches schulterfreies Kleid mit floralem Muster und weit ausgestelltem weißem Rockteil, dessen tiefer Rückenausschnitt dem Gesamtlook eine moderne Note verlieh.

Model Stella Maxwell (36) wählte eine schwarze Gucci-Robe und kombinierte sie mit rosa gefärbten Haaren - ein Kontrast zwischen formaler Eleganz und bewusster Provokation, der die Fotografen sofort elektrisierte. Schauspielerin Isabelle Huppert (73) trug eine aufwendige Loewe-Robe von Jack McCollough und Lazaro Hernandez: ein schwarzes Paillettenkleid mit Fade-out-Effekt, weißer Schulterpartie und skulptural geformter Silhouette.