Asia Argento wird beim 79. Filmfestival von Locarno im August mit einem Preis für ihr Lebenswerk geehrt. Die italienische Schauspielerin, Regisseurin und Musikerin nimmt die Auszeichnung am 13. August entgegen und stellt zudem einen neuen Film vor.
Das Filmfestival von Locarno ehrt bei seiner 79. Ausgabe im August Asia Argento (50) mit einem Preis für ihr Lebenswerk. Berichten zufolge nimmt die italienische Schauspielerin, Regisseurin und Musikerin die Auszeichnung am 13. August auf der Piazza Grande entgegen. Neben der Ehrung wird Argento auch einen Film präsentieren: An einem weiteren Festivaltag stellt sie den Film "La Muerte No Tiene Dueño" von Jorge Thielen Armand vor, in dem sie die Hauptrolle spielt.