Asia Argento wird beim 79. Filmfestival von Locarno im August mit einem Preis für ihr Lebenswerk geehrt. Die italienische Schauspielerin, Regisseurin und Musikerin nimmt die Auszeichnung am 13. August entgegen und stellt zudem einen neuen Film vor.

Das Filmfestival von Locarno ehrt bei seiner 79. Ausgabe im August Asia Argento (50) mit einem Preis für ihr Lebenswerk. Berichten zufolge nimmt die italienische Schauspielerin, Regisseurin und Musikerin die Auszeichnung am 13. August auf der Piazza Grande entgegen. Neben der Ehrung wird Argento auch einen Film präsentieren: An einem weiteren Festivaltag stellt sie den Film "La Muerte No Tiene Dueño" von Jorge Thielen Armand vor, in dem sie die Hauptrolle spielt.

Zusammenarbeit mit ihrem Vater Das Festival würdigt Argento als eine der prägendsten europäischen Schauspielerinnen ihrer Generation. "Seit ihrem Filmdebüt als Kind in Lamberto Bavas 'Demons 2' und ihrer Hauptrolle in Nanni Morettis 'Palombella rossa' hat Asia Argento eine einzigartige Filmographie geschaffen, die Genrefilme und Autorenkino umfasst", heißt es in einer Erklärung. Zugleich hebt Locarno hervor, dass Argento "mühelos" zwischen italienischen Produktionen und internationalen Ensembles wechselt und in jede Zusammenarbeit eine ausgeprägte "cineastische Sensibilität einbringt".

Im Laufe ihrer Karriere wurde sie zweimal mit dem David-di-Donatello-Preis, dem wichtigsten Filmpreis Italiens, als beste Schauspielerin ausgezeichnet. Zudem wirkte sie wiederholt in Filmen ihres Vaters Dario Argento (85) mit, darunter "Trauma". Darüber hinaus stand sie für preisgekrönte Regisseure wie Gus Van Sant, George A. Romero, Sofia Coppola und Olivier Assayas vor der Kamera.

Asia Argento macht auch Musik

Für den künstlerischen Leiter des Festivals, Giona A. Nazzaro (61), gehört Argento zu den markanten Persönlichkeiten des Kinos. Sie sei "eine Künstlerin, der es stets gelungen ist, das Filmemachen neu zu definieren, indem sie sich ständig selbst herausforderte und persönliche Risiken einging".

Neben ihrer Arbeit vor der Kamera hat sich die Italienerin auch als Regisseurin einen Namen gemacht. Ihr Debüt hinter der Kamera feierte sie im Jahr 2000 mit "Scarlet Diva". Darüber hinaus ist Argento ebenfalls musikalisch aktiv. Das 79. Filmfestival von Locarno findet vom 5. bis 15. August statt. Darren Aronofsky (57) erhält in diesem Jahr den Ehrenleoparden von Locarno.