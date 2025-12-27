77 Millionen Dollar-Klage: Schauspieler sexuell belästigt? Neue Vorwürfe gegen Tyler Perry

Der US-Filmemacher Tyler Perry wird mit einer zweiten Klage wegen sexueller Nötigung konfrontiert. Am ersten Weihnachtstag reichte Schauspieler Mario Rodriguez Klage ein. Darin wirft er dem Regisseur zwei Übergriffe in den Jahren 2018 und 2019 vor. Er fordert 77 Millionen Dollar Schadenersatz.

Gegen Entertainment-Mogul Tyler Perry (56) gibt es erneut schwere Vorwürfe. Ein weiterer Nachwuchsschauspieler beschuldigt ihn wegen sexueller Nötigung und fordert 77 Millionen Dollar Schadenersatz. Ein Anwalt von Tyler Perry bezeichnet die neue Klage als "eine weitere Forderung aus der Zeit vor über einem Jahrzehnt, die sich ebenfalls als gescheiterter Versuch, Geld zu erpressen, erweisen wird".

Gab Tyler Perry ihm nach der Belästigung Geld? Mario Rodriguez behauptet, Tyler Perry 2015 in einem Fitnessstudio kennengelernt zu haben. 2016 spielte er in einer Nebenrolle in dessen Film "Boo! A Madea Halloween" mit. Am Donnerstag reichte er in Kalifornien eine Klage gegen den Milliardär und die Filmfirma Lionsgate ein und beschuldigt darin Perry, ihn mehrfach sexuell belästigt zu haben. Laut Gerichtsdokumenten behauptet Rodriguez, der Produzent habe ihm im Jahr 2018 sexuelle Avancen gemacht, indem er ihn gegen seinen Willen "fest umarmte" und seine Genitalien berührte.

Die Belästigung soll laut Rodriguez stattgefunden haben, nachdem Perry ihn zum Abendessen in das Mastro's Steakhouse in Beverly Hills eingeladen hatte, um über eine mögliche Rolle in seiner Serie "The Oval" zu sprechen. Nachdem der Schauspieler sich befreien konnte, habe sich Perry entschuldigt und ihm 5.000 Dollar gezahlt. 2019 soll es einen weiteren Vorfall gegeben haben, bei dem Perry angeblich Rodriguez' Hand ergriffen und sie auf seinen Genitalbereich gelegt habe. Als Rodriguez die Annäherungsversuche abermals ablehnte, habe ihm der Produzent weitere 5.000 Dollar gegeben.

In einem Instagram-Video vom 13. Dezember sprach Rodriguez darüber, dass er sich "ängstlich und beschämt" fühle. Tyler Perry erwähnte er in dem Beitrag jedoch nicht namentlich, sondern sprach nur von einem einflussreichen Regisseur, "den jeder kennt". "Ich habe viel zu lange geschwiegen. Und es tut mir wirklich leid. Hätte ich früher etwas gesagt, hätte ich vielleicht jemanden retten können, dem das nach mir passiert ist", sagte er in dem Video. Rodriguez' Rechtsanwalt ist Jonathan J. Delshad, der auch Derek Dixon vertritt. Der Schauspieler erhob im Juni ähnliche Anschuldigungen und forderte 260 Millionen Dollar Schadensersatz.

Tyler Perrys Anwalt spricht von Erpressung

Alex Spiro, Tyler Perrys Anwalt, erklärte zu der neuen Klage laut "People": "Nachdem er kürzlich in einer anderen Angelegenheit gegen Herrn Perry gescheitert ist, stellt derselbe Anwalt nun eine weitere, über zehn Jahre alte Forderung, die ebenfalls ein gescheiterter Versuch sein wird, Geld zu erpressen." Dixons Behauptungen hatte er bereits früher als "Betrug" bezeichnet. Jonathan J. Delshad hingegen betonte, Dixons Ansprüche seien "nach wie vor gültig" und nicht gescheitert. Sie seien lediglich an ein anderes Gericht verwiesen worden, da der Fall von Kalifornien nach Georgia verlegt wurde.

Tyler Perry ist mit Herzogin Meghan befreundet

Tyler Perry ist ein Selfmade-Milliardär, der aus ärmlichen Verhältnissen stammt. Er schaffte es mit Eigenproduktionen und anderen Hollywood-Produktionen zu Reichtum. 2011 galt Perry bereits als bestbezahlter Mann in der Unterhaltungsbranche, kurz darauf schloss er eine exklusive mehrjährige Partnerschaft mit Oprah Winfrey (71) und ihrer Firma über verschiedene Drehbuchprojekte ab. 2020 wurde Tyler Perry offiziell zum Milliardär, "Forbes" zufolge beläuft sich sein Nettovermögen inzwischen auf geschätzt 1,4 Milliarden Dollar.

In einem seiner Anwesen in Beverly Hills ließ er Herzogin Meghan (44) und Prinz Harry (41) nach ihrer Abkehr von der britischen Königsfamilie wohnen. Tyler Perry gilt als enger Freund der früheren "Suits"-Schauspielerin und ist der Patenonkel ihrer Tochter Lilibet (4). In der Netflix-Doku "Harry & Meghan" (2022) verriet er, wie er dem Paar nach dessen Wegzug aus Großbritannien half.

Ansonsten ist über das Privatleben des Entertainment-Moguls wenig bekannt. Er soll von etwa 2009 bis 2020 mit dem Model Gelila Bekele liiert gewesen sein, die beiden haben einen im November 2014 geborenen Sohn.