77 Millionen Dollar-Klage: Schauspieler sexuell belästigt? Neue Vorwürfe gegen Tyler Perry

Der US-Filmemacher Tyler Perry wird mit einer zweiten Klage wegen sexueller Nötigung konfrontiert. Am ersten Weihnachtstag reichte Schauspieler Mario Rodriguez Klage ein. Darin wirft er dem Regisseur zwei Übergriffe in den Jahren 2018 und 2019 vor. Er fordert 77 Millionen Dollar Schadenersatz.
Gegen Entertainment-Mogul Tyler Perry (56) gibt es erneut schwere Vorwürfe. Ein weiterer Nachwuchsschauspieler beschuldigt ihn wegen sexueller Nötigung und fordert 77 Millionen Dollar Schadenersatz. Ein Anwalt von Tyler Perry bezeichnet die neue Klage als "eine weitere Forderung aus der Zeit vor über einem Jahrzehnt, die sich ebenfalls als gescheiterter Versuch, Geld zu erpressen, erweisen wird".