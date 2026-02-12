76. Ausgabe startet am 12. Februar: Diese Stars und Filme beehren die Berlinale 2026

Ab dem 12. Februar lädt die Berlinale zahlreiche nationale und internationale Werke nebst ihren jeweiligen Stars in die Landeshauptstadt ein. Auf welche großen Namen dürfen wir uns freuen?
Vom 12. bis 22. Februar rückt die deutsche Hauptstadt Berlin wieder in den Fokus von Filmschaffenden aus allen Herrenländern. Die 76. Ausgabe der Berlinale steht an und mit ihr namhafte nationale wie internationale Stars - mal im Wettbewerb, mal außer Konkurrenz und mal in der Jury sitzend. Das hat die Berlinale 2026 alles zu bieten.