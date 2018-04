750-Jahr-Jubiläum in Neckarrems Ein Nadelöhr zwischen zwei Zentren

Von Julian Illi 03. April 2018 - 07:00 Uhr

Die alte Brücke über den Neckar wurde 1736 gebaut. Die heutige, häufig überlastete Querung entstand 1951 – allerdings auf Gemarkung des Stadtteils Neckargröningen. Foto: Stadtarchiv Remseck

Der Remsecker Stadtteil Neckarrems feiert im Sommer sein 750-Jahr-Jubiläum. Ein Blick in die Geschichte zeigt: Der Ort war schon immer eine Engstelle zwischen den Zentren Waiblingen und Ludwigsburg.

Remseck - Ohne die Gründung der Stadt Ludwigsburg wäre die Geschichte von Neckarrems vermutlich ganz anders verlaufen: Vor knapp 300 Jahren, die Barockstadt wurde gerade am Reißbrett entworfen, brauchte es eine Verbindung zwischen den Siedlungen in Waiblingen und Fellbach und dem neuen Sitz von Herzog Eberhard Ludwig. So entstand in Neckarrems ein Überweg über den Neckar – der bis heute geblieben ist. Zwar hat die aktuelle Spannbetonbrücke nichts mehr mit der Holzfurt aus dem Jahr 1736 gemein, doch ein Nadelöhr zwischen zwei Zentren ist Neckarrems unverändert – inklusive neuzeitlicher Verkehrsprobleme.

„Der Ort ist geprägt von der Lage an den zwei Flüssen“, sagt der frühere Remsecker Stadtarchiv Eduard Theiner. Er hat sich anlässlich des im Sommer anstehenden 750-Jahr-Jubiläums mit der Geschichte des Teilorts beschäftigt. Bei einem Festakt im September wird Theiner eine Rede halten, zudem veranstaltet die Stadt im Juli ein großes Jubiläumswochenende. Dafür treffen sich seit Monaten Ehrenamtliche aus verschiedenen Neckarremser Vereinen.

Geprägt von der Lage an zwei Flüssen

Auch wirtschaftlich habe Neckarrems von seiner Lage und der Stadtgründung in Ludwigsburg profitiert, sagt Theiner: Zum Heizen ließen die Ludwigsburger Adligen Holz aus dem Schwäbischen Wald die Rems herunterflößen, bis es am Zusammenfluss mit dem Neckar gestapelt, gelagert und schließlich mit Karren gen Ludwigsburg abtransportiert wurde. So entstanden Arbeitsplätze in dem Dorf, das seine Gründung wohl der Burg Rems verdankt, die auf dem Bergsporn oberhalb der Flüsse thronte. 1268 schenkte der Ritter Wolfram von Rems dann die Ländereien dem Kloster Salem und der Ort wurde erstmals urkundlich erwähnt – allerdings als „Rems“, die Bezeichnung „Neckarrems“ findet sich erst in einem Steuerbuch aus dem Jahr 1655.

Das Dorf entwickelte sich im Lauf der Jahrhunderte eher langsam, noch 1939 lebten gerade einmal 800 Menschen dort. Viele von ihnen arbeiteten nicht im Ort. Zwischen 1910 und 1923 verkehrte sogar eine Oberleitungsbahn von der Neckarbrücke in Richtung Ludwigsburg, um die Arbeiter in die Fabriken zu bringen. 1957 verdienen von den etwa 1500 Einwohnern rund 500 in den Nachbarkommunen ihr Geld. Ein Autor schreibt schon zu jener Zeit vom Gespenst der „Schlafgemeinde“, das in Neckarrems umgehe.

Bereits 1939 wird der Neckar in dem Gebiet begradigt, eine neue Brücke gebaut, die aber gerade einmal sechs Jahre steht. Kurz vor Ende des Krieges wird sie von deutschen Pionieren gesprengt, erklärt Theiner. Bis 1951 muss das Nadelöhr zwischen den Zentren Waiblingen und Ludwigsburg per Fähre überquert werden. Dann entsteht die heutige Betonbrücke.

Die jetzige Neckarbrücke steht seit 1951

1975 wird Neckarrems Teil der Reformkommune Aldingen am Neckar, die zwei Jahre später in Remseck umbenannt wird. Heute ist der Stadtteil das politische Zentrum der Stadt, steht doch dort seit 1972 das Rathaus. In den kommenden Jahren wird auf dem Gelände die Neue Mitte mit neuem Rathaus, einer Stadthalle, einer Bibliothek und einem Marktplatz gebaut. Für Helmut Wibel, der 34 Jahre Kommandant der Feuerwehr war und nun im Organisationskomitee für das Jubiläum sitzt, ist klar: Der Zusammenschluss zur Stadt Remseck habe Neckarrems gutgetan: „Früher war das hier ein Bauerndorf.“

Festwochenende

Der Auftakt zum 750-Jahr-Jubiläum findet am 20. Juli mit einem Konzert von 19 Uhr an am Neckarstrand statt, es spielt die Band Good News. Anschließend werden die Partnerschaftsverträge mit Zeiden (Rumänien) und Sèn Jan di Fassa (Italien) unterzeichnet. Am Tag danach, am Samstag, startet um 15.30 Uhr ein Festumzug mit rund 40 Gruppen, 600 Teilnehmern und teils historischen Wagen auf Tour durch Neckarrems. Um 18 Uhr wird dann ein Straßenfest eröffnet. Ein ökumenischer Gottesdienst, Fischerstechen auf der Rems und mehrere Konzerte beschließen am Sonntag, 22. Juli, das festliche Wochenende.

Festakt

Der offizielle Festakt zum Jubiläum findet am Samstag, 22. September, um 18 Uhr in der Neckarremser Gemeindehalle statt. Der frühere Stadtarchivar Eduard Theiner hält dabei einen Vortrag über die Ortsgeschichte.