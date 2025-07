750-Jahr-Fest dauert vier Tage: Riesenjubiläumssause in Dachtel

46 Thorsten Mieskes (hinten links), Vorsitzender der Dorfgemeinschaft, und Ortsvorsteher Ulrich Eisenhardt (rechts) eröffnen am Samstag das lange Festwochenende. Foto: Langner

In Dachtel steppt der Fuchs: Der Aidlinger Teilort feiert von Freitag bis Montag 750-Jahr-Jubiläum – mit viel Programm und großem Engagement.











Nach einem Festakt im Bürgerhaus am Freitag ging es im Festzelt weiter. Bei einer DJ-Party mit MC Ikaros ging die Jugend gemeinsam mit den übrigen Festgästen steil. Am Samstag herrschte dann ab 14 Uhr Betrieb auf der Festmeile. Neun Böllerschüsse und neun Hammerschläge von Bürgermeisterin Helena Österle eröffneten die Sause mit einem Fassanstich. Am Nachmittag gab es eine historische und anschließend eine moderne Feuerwehrübung, am Abend ließen es die Albkracher im ausverkauften Festzelt krachen.