75 Jahre Weingut Karl Haidle, Stetten: Weingut feiert mit „Viertelesfinale“

Moritz (links) und Vater Hans Haidle feiern den 75. Weingutsgeburtstag

Das Stettener Weingut Karl Haidle wird in diesem Jahr 75 Jahre alt. Von Donnerstag an steigt eine viertägige Geburtstagsfeier an der Yburg.











Ab in die Weinberge zum Feiern, so könnte man sich das Motto bei einem runden Weingutsgeburtstag durchaus vorstellen. Und genauso macht es jetzt beim großen und verlängerten Festwochenende das Weingut Karl Haidle im Kernener Ortsteil Stetten, das mit seinen nunmehr 75 Jahren für sich in Anspruch nehmen kann, das älteste selbst vermarktende Weingut in der ganzen Region zu sein. Der geografische Vorteil für die Feier in diesem Fall: Direkt oberhalb des Weinguts in Stetten liegt die Yburg und drumherum einige der besten Lagen des 1949 von Karl Haidle gegründeten Weinguts.