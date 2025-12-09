Die Weingärtner Marbach verkaufen dieses Jahr erstmals in Montbéliard ihre Produkte. An ihrem Stand zeigt sich, dass Franzosen lieber Riesling statt Glühwein trinken.
Der Stand ist eigentlich kaum zu übersehen: Sechs Meter breit ist die Hütte, in der zahlreiche Deutschland- und ein paar Frankreich-Flaggen angebracht sind. „Ludwigsburg et ses vignerons“ – Ludwigsburg und seine Weingärtner sind dieses Jahr zum ersten Mal auf dem Weihnachtsmarkt im französischen Montbéliard vertreten. Ein Zeichen der Verbundenheit – das auch mit einigen Überraschungen einhergeht.