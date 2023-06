15 Neuheit zum Jubiläum: Porsche hat seinen Konzept-Supersportwagen Mission X vorgestellt. Foto: StN/Christoph Reisinger

Mit einem flotten Zug durch eine multimediale Ahnengalerie ist Porsche in sein Jubiläumsjahr gestartet: Seit 75 Jahren stellt der Stuttgarter Autobauer Sportwagen her. Zwei Neu-Vorstellungen gab es am Zuffenhausener Museum obendrein.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











75 Jahre Sportwagen – für Porsche war das Anlass zu einer Gala am Donnerstagabend. Der Porscheplatz am Stammsitz in Stuttgart-Zuffenhausen wurde nach 22 Uhr zur Show-Bühne, die Front des Museums zum Freilicht-Kino. Träume – dieses Wort zog sich durch den Abend wie durch den Rückblick auf Unternehmer, Ingenieure, Rennfahrer, die Marke und Firmengeschichte geprägt haben. Mehrfach betonte Porsche-Chef Oliver Blume, der mit dem gesamten Vorstand mitfeierte: „Wir sind durch Träume angetrieben“.