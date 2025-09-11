75 Jahre Hotel Sonnenhof in Aspach: Hotel-Jubiläumssause mit Exponaten der Schlagerkönigin Andrea Berg

Das Hotel Sonnenhof in Kleinaspach, die Heimat der Schlagerqueen Andrea Berg, feiert am Sonntag, 14. September, sein 75-jähriges Bestehen. Die Gäste erwartet ein buntes Programm.
Das Eventhotel Sonnenhof in Aspach (Rems-Murr-Kreis), die Heimat der Schlagerkönigin Andrea Berg, feiert an diesem Sonntag, 14. September, sein 75-jähriges Bestehen. Begangen wird das Jubiläum mit einem „großen Jubiläumstag für Jung und Alt“, wie es in einer Mitteilung des Hotels heißt. Von 12 bis 19 Uhr dürften sich die Besucher auf zahlreiche Attraktionen freuen.