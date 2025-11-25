75 Jahre Galerie Keim: Abschluss des Jubiläumsjahrs – Welche Leckerbissen sind zu sehen?

In diesem Jahr ist die Galerie Keim 75 Jahre alt geworden. Galerist Thomas Niecke zeigt besondere klassische Kunstwerke.
Zum Abschluss des Jubiläumsjahrs in der Galerie Keim, heißt das Motto der neuen Ausstellung einmal mehr „Suchen – Entdecken – Finden“. Im 75. Jahr des Bestehens hat Galerist Thomas Niecke nochmals eine besondere Zusammenstellung geschaffen von künstlerischen Leckerbissen klassischer Werke. „Ich habe Walter Stöhrer wieder für mich entdeckt“, sagt Niecke. Aber auch die farbenprächtigen Werke von Gerhard Richter, vom Künstler autorisierte Drucke zeigt er, sowie beispielsweise die Farblithografien Sonne, Mond und Stern von Joan Miró.