75 Jahre Carl-Schweizer-Museum: Wie ein Museum in Murrhardt dem Vergessen trotzt

Vom ausgestopften Dackel bis zur Wildkatze von 1893: In Murrhardt zeigt ein Museum, wie Natur- und Heimatgeschichte lebendig bleiben – und welche Rolle eine Familie dabei spielt.
Drei ausgestopfte Dackel empfangen den Besucher im Foyer. Moritz (1907), Hexle (1917) und Bürschle (1956) – ehemals Hausgenossen der Familie Schweizer, nun konservierte Zeitzeugen. Sie wachen über einen Ort, der mehr ist als ein Museum: ein Stück gelebte Familiengeschichte, ein Archiv der Natur, eine Chronik der Region. Wer hier eintritt, lässt den Alltag hinter sich und betritt ein Kaleidoskop aus Federn, Fossilien und Erinnerung.