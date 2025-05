75. Geburtstag mit Familie und Freunden: Thomas Gottschalk: Party auf Sylt - und Promis weltweit gratulieren

Showmaster-Legende Thomas Gottschalk feiert in seinen 75. Geburtstag auf der Nordseeinsel Sylt. Zur Party reiste auch Familie aus den USA an. Ein Gast gibt Einblicke in die Party. Der Jubilar selbst veröffentlicht indes rührende Geburtstaggrüße von Robbie Williams und Co.

Wie feiert Thomas Gottschalk seinen 75. Geburtstag am heutigen Sonntag? Mit einem rührenden und lustigen Videoclip auf Instagram, in dem er prominenten Gratulanten weltweit zuhört und deren Grüße kommentiert. Zu sehen sind Günther Jauch, Robbie Williams, Dieter Hallervorden, Barbara Schöneberger, Michael Bully Herbig, Jon Bon Jovi, Uschi Glas, Ralf Moeller, Mike Krüger, Frauke Ludowig und Udo Lindenberg.

Der britische Sänger Robbie William bedankt sich für "all die Erinnerungen" und dass Gottschalk ihn als großartiger Gastgeber so herzlich in seiner Show ("Wetten, dass..?) aufgenommen habe. US-Star Jon Bon Jovi singt ihm ein Ständchen und bedankt sich für die "jahrelange Freundschaft und Herzlichkeit".

Und während Schauspielerin Uschi Glas charmant versichert, dass der 75. Geburtstag "nicht wehtut", sie habe es schon erlebt, stimmt auch ihr Kollege Dieter Hallervorden zuversichtlich: "Es ist nicht schlimm, 75 zu werden - schlimm ist es nur, wenn man's nicht wird." Sänger Udo Lindenberg nimmt zum Geburtstagsgruß zwar nicht seinen Hut, immerhin aber seine Brille ab - und freut sich auf den gemeinsamen 100. Geburtstag in 25 Jahren.

Geburtstagswochenende auf Sylt

Dass Thomas Gottschalk gleich ein ganzes Geburtstagswochenende geplant hat, ist zumindest in Ausschnitten auf Instagram mitzuverfolgen. Mit Familie und Freunden ging es auf die Nordseeinsel Sylt. Vor Ort moderierte Oliver Pocher die Veranstaltung, die bereits am Samstag stattfand. Sohn Roman Gottschalk war eigens aus den USA angereist.

"Wenn du mit Familie Gottschalk nach Sylt fliegst ... und der Moderator am Sonntag seinen 75. Geburtstag feiert ... und Thomas es vorher noch mal richtig krachen lässt", kommentierte Bild-Unterhaltungschefin Tanja May ein Foto, das sie zusammen mit dem Jubilar, dessen Ehefrau Karina sowie seinem Sohn Roman aus erster Ehe und ihrer Tochter am Flughafen zeigt. Die Hashtags sind vielversprechend: "#partytime #sylt #birthdayweekend #family #love". Der Post ist auch auf Gottschalks Account zu sehen.

Im nächsten Post gibt sie einen kleinen Einblick in die Feier, indem von einer "Geburtstagsparty" die Rede ist, bei der "der Moderator den Countdown zu seinem 75. um Mitternacht mit ganz viel Herzenswärme zelebriert ... mit Freunden, Familie und Kollegen".

Ebenfalls geladen war Alessandra "Sandy" Meyer-Wölden, die Ex-Frau von Oliver "Olli" Pocher. Letzterer hatte bei der Feier eine wichtige Aufgabe: Er habe "sehr witzig den Abend moderiert", heißt es zu einem Foto, in dem auch das Restaurant Sansibar genannt ist. Und noch ein prominenter Gast war offenbar vor Ort, denn "Günther Jauch, ebenfalls sehr witzig" habe "Olli einmal das Mikrofone entrissen um zu Wort zu kommen".

Abschied vom Entertainment am Samstagabend

Kurz vor seinem 75. Geburtstag hat Gottschalk nun noch einen Schlussstrich gezogen. In der RTL-Show "Denn sie wissen nicht, was passiert" hat er vergangene Woche seinen TV-Abschied offiziell gemacht. "Es gibt immer einen Moment, in dem man sagen kann: Das war's für mich am Samstagabend", begann der Moderator und fügte dann hinzu: "Und dieser Moment ist heute für mich gekommen."

Er werde kommende Woche 75 Jahre alt, so Gottschalk, "und das ist für einen Moderator der Punkt, an dem man sagen sollte: Man nimmt sich selber raus." In Anspielung auf den neuen Pontifex Leo XIV., der 69 Jahre alt ist, erklärte die TV-Legende weiter: Er habe immer gesagt, "wenn der Papst jünger ist als ich, dann ist für mich die Sache gelaufen. Der Papst ist jetzt jünger als ich, insofern verabschiede ich mich vom Samstagabend im Entertainment", beendete er seine Ansprache unter dem Applaus des Publikums. Ganz ist er aber noch nicht verschwunden von den Bildschirmen: Anfang Dezember soll Thomas Gottschalk noch in einer Abschiedsshow auftreten.