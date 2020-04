Hilary Heath stirbt an Folgen des Coronavirus

1 Hilary Heath (r.) machte sich einen Namen als Horrordarstellerin und Filmproduzentin. Foto: imago images/Everett Collection

Als junge Schauspielerin prägte sie das Horror-Genre mit, dann wechselte sie auf die Produzentenseite. Im Alter von 74 Jahren ist Hilary Heath an den Folgen der Erkrankung Covid-19 verstorben.

Hilary Heath ("Der Hexenjäger") ist im Alter von 74 Jahren an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben. Das teilte ihr Patenkind Alex Williams auf Facebook mit: "Wir haben meine wundervolle Großmutter letzte Woche an Covid-19 verloren."

Ein Poster von Hilary Heath bekommen Sie hier.

Seit 30 Jahren Produzentin

Heath war in den späten 1960er Jahren in einer Reihe erfolgreicher Horrorproduktionen zu sehen, bevor sie in den 80ern als Produzentin durchstartete. Ihr kommerziell erfolgreichster Film war "Eine sachliche Romanze" (1995) mit Alan Rickman (1946-2016) und Hugh Grant (59).

Doch laut ihrem Patenkind war sie noch viel mehr als eine Filmproduzentin: "Mit Mitte 60 hat sie sich noch einmal neu erfunden und einen Masterabschluss in Psychologie von Oxford bekommen. Sie hat in Kliniken auf der ganzen Welt gearbeitet, häufig unentgeltlich [...] Sie war eine Naturgewalt und ich halte es kaum aus, dass sie nicht mehr bei uns ist."

Coronavirus – ein Erreger legt den Alltag lahm Hier geht es zu unserem Themendossier >> Aktuelle Meldungen, wissenswerte Hintergründe und nützliche Tipps – in unserem Dossier bündeln wir alle Artikel zu Corona.