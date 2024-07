71 Unfälle in einem Jahr: An Kreuzung bei Marbach kracht es jeden fünften Tag

1 Die Kreuzung bei Benningen hat sich zum Unfallschwerpunkt entwickelt. Foto: Werner Kuhnle

Die Zahl ist kaum zu glauben. Doch die Polizei bestätigt: Auf der Straße von Marbach nach Murr hat es am Abzweig nach Benningen fast 100 Unfälle in eineinhalb Jahren gegeben.











Einen Wust an Daten hatte der Leiter des Marbacher Polizeireviers Norman Lehel unlängst in den Marbacher Gemeinderat mitgebracht, als er die Kriminalstatistik für 2023 präsentierte. Angesichts all der Zahlen ging ein Hinweis von Lehel fast ein wenig unter: dass es auf der Gemarkung eine Stelle gebe, an der es im vergangenen Jahr auffällig häufig gekracht habe.