Mysteriöser Fund: Die kopflosen Skelette in der Slowakei

Sind Dutzende Skelette ohne Schädel, die in einer 7000 Jahre alten Siedlung in der Slowakei gefunden wurden, Zeugnis eines Massakers? Eine Studie kommt zu dem Schluss, dass die Abtrennung der Häupter nicht durch rohe Gewalt erfolgte, sondern gezielt. Doch welche Schlüsse lässt das zu?

Dutzende menschliche Skelette, scheinbar wahllos über- und nebeneinander liegend, denen auch noch der Schädel fehlt: Was Forscher seit 2022 in einer 7000 Jahre alten Siedlung nahe der heutigen Ortschaft Vráble am archäologischen Fundplatz Vráble Vel’ke-Lehemby in der Slowakei gefunden haben, wirkt auf den ersten Blick erschreckend und wie aus einem Horrorfilm.

Spuren eines Massakers? Sind die kopflosen Skelette Spuren eines jungsteinzeitlichen Massakers, grauenvolle Indizien für eine Krise der damaligen Gesellschaft? Erste Knochenuntersuchungen und die Zusammenfassung der bisherigen Grabungsergebnisse deuten in eine ganz andere Richtung.

„Wir haben im Gegenteil Hinweise darauf, dass die für uns ungewöhnlichen Bestattungen Teil sozialer Praktiken waren, die lokale und überregionale Beziehungen strukturierten und nur begrenzt Zeichen von Konflikt und Krise“, sagt Martin Furholt von der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (CAU). Er ist Erstautor der entsprechenden Studie, die in der Fachzeitschrift „Proceedings of the Prehistoric Society“ erschienen ist.

Archaeologists are unsure why people in Stone Age Slovakia removed corpses' heads before burying them in a neighborhood ditch. https://t.co/zJyBrXQPVL — Live Science (@LiveScience) June 9, 2026

78 Individuen gefunden

Die jungsteinzeitliche Großsiedlung von Vráble zählt zu den wichtigsten Fundplätzen der Linearbandkeramik (LBK) in Mitteleuropa. Forscher der CAU und der slowakischen Akademie der Wissenschaften in Nitra untersuchen sie schon seit 2012.

Der Fundplatz umfasst mehr als 300 Hausgrundrisse in drei Nachbarschaften, in denen zeitweise bis zu 80 gleichzeitig bewohnte Gebäude existierten. Die Siedlung bestand über mehrere Jahrhunderte zwischen etwa 5250 und 4950 v. Chr..

Eine der Nachbarschaften war von einem Graben eingefasst, der vermutlich der Abgrenzung diente. Schon in früheren Grabungskampagnen fanden die Forscher in diesem Graben menschliche Überreste. Seit den Arbeiten 2022 häuften sich diese Funde auf spektakuläre Weise.

Am Eingang zur Siedlung wurden die Überreste von mindestens 78 Individuen gefunden – in unterschiedlichen Körperhaltungen und ohne erkennbare Ordnung. 77 der Individuen fehlte der Kopf. Nur ein Kinderskelett fanden die Ausgrabenden mit erhaltenem Schädel. Erste Hinweise deuten darauf hin, dass zwischen dem Tod der Menschen und ihrer Niederlegung wenig Zeit vergangen ist.

Fotos des Grabens mit Massenfund (unten). Darüber die Hervorhebung der Skelette in verschiedenen Farben. Foto: Katharina Fuchs/Agnes Heitmann/Nils Müller-Scheeßel/Till Kühl

Unsere Empfehlung für Sie 6000 Jahre alte Begräbniskultur Das Totenhaus aus der Steinzeit Die Fläche der künftigen Stromtrasse SuedOstLink in Sachsen-Anhalt gibt immer wieder archäologische Funde frei. Jetzt sind die Spatenforscher auf eine steinzeitliche Begräbnislandschaft gestoßen.

„Intentionale Manipulation der Körper“

„Die Befunde zeigen klar eine intentionale Manipulation der Körper“, erklärt Katharina Fuchs, Biologische Anthropologin am Institut für Ur- und Frühgeschichte der CAU und Mitautorin der Studie. „Erste Analysen deuten vor allem an, dass es sich hier nicht um eine gewaltsame ‚Köpfung’ gehandelt hat, sondern eher um eine gekonnte Entfernung der Schädel.“

Wie diese Bestattungspraxis zu deuten ist, bleibt noch offen. Diskutiert wird unter anderem, dass die Köpfe möglicherweise separat aufbewahrt wurden – ein bislang für Vráble nicht direkt nachgewiesenes, aber aus anderen Kontexten bekanntes Phänomen.

Drohnenaufnahme von der Ausgrabung. Im Vordergrund ist eine Fläche zu sehen, die frisch vom Bagger aufgezogen wurde und auf ihre Ausgrabung wartet. Foto: Nils Müller-Scheeßel

Auffällige Massengräber

Vergleichbare Eingriffe in menschliche Körper sind aus vielen urgeschichtlichen Gesellschaften belegt, auch innerhalb der LBK. Dabei variieren die Praktiken im Detail erheblich. Ebenso ist die Deponierung von Toten oder Körperteilen in Siedlungsgräben kein Einzelfall. Auffällig ist jedoch, dass Massengräber, Bestattungen in Siedlungsgräben sowie Manipulationen von Körpern gegen Ende der LBK an vielen Fundstellen auftauchen.

Studenten legen mit viel Fingerspitzengefühl jungsteinzeitliche Skelette am Fundplatz Vráble frei Foto: Till Kühl

Dieses Phänomen wurde häufig als Hinweis auf eine Krisenphase interpretiert, etwa im Zusammenhang mit Gewalt oder Konflikten. Die Forscher schlagen jedoch eine differenziertere Perspektive vor. „Die Niederlegung von Körpern und Körperteilen kann Teil komplexer, bedeutungsvoller und wiederkehrender Handlungen gewesen sein,“ führt Co-Autor Nils Müller-Scheeßel aus. Und er ergänzt: „Erst das Ende solcher Praktiken könnte dann auf tiefgreifende Veränderungen hindeuten.“

„Wir müssen damit rechnen, dass diese Handlungen in ganz anderen Bedeutungszusammenhängen standen als in modernen Gesellschaften“, erklärt Martin Furholt, „das macht ihre Interpretation so herausfordernd.“