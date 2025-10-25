700 Macher beim Wirtschaftsempfang: Schaffen die Schwaben den Sprung ins Software-Zeitalter?

Wie sehen die Perspektiven der Wirtschaft in der Landeshauptstadt aus? Dieser Frage geht der diesjährige Stuttgarter Wirtschaftsempfang nach. Die Antwort klingt nach Schweiß und Tränen.

Welche Weichen muss die Stadt heute stellen, um auch in 20 Jahren zu den führenden Wirtschaftszentren Deutschlands zu gehören? Das war die Kernfrage des 3. Stuttgarter Wirtschaftsempfangs, der am Freitagabend in der neuen Zentrale der Allianz Lebensversicherungs-AG stattgefunden hat. Der zweitgrößte Allianz-Standort nach München, in dem sich seit diesem Sommer in Vaihingen 4500 Mitarbeiter 3200 Büroarbeitsplätze teilen, war das erste Highlight für die rund 700 geladenen Macher des Stuttgarter Wirtschaftsgeschehens.

Das zweite hatte Staatsoper-Intendant Viktor Schoner mitgebracht. Die Sopranistin Carmen Larios Caparrós und die Mezzosopranistin Itzeli del Rosario rüttelten, begleitet vom Pianisten Shawn Chang, die vorwiegend männliche, am Casual Friday krawattenlose Gesellschaft stimmgewaltig aus ihrer zurückgelehnten Entspannungshaltung auf. Mit Drama aus Gounods „Romeo et Juliette“ oder viel Witz in einer spanischen Zarzuela bewegten sie das Publikum zu lang anhaltendem Beifall – und bereiteten Frank Nopper den Boden.

Geht es nach Nopper, ist Stuttgarter allerbestens aufgestellt

Der Oberbürgermeister verkündete in seiner ihm eigenen energischen Art zehn Punkte, um deutlich zu machen, warum es in Stuttgart richtig super läuft – und eigentlich auch weiterhin nur laufen kann. Von Investitionen wie jener der Allianz im Synergiepark bis zum künftigen Fernbahnhof am Flughafen.

Noppers Vorschlag, künftig doch die ganze Allianz in Stuttgart anzusiedeln, wies der Vorstandsvorsitzende der Lebensversicherungssparte in Stuttgart, Ruedi Kubat, grinsend zurück: „Für uns als Tochter ist eine gesunde Distanz zum Hauptsitz schon auch wichtig“, sagte er in deutlichem Schweizer Anklang. Den nutzte er für einen charmanten Auftritt: „Mit dem Tempo von Herrn Dr. Nopper kann ich als Schweizer natürlich nicht mithalten.“ Bei der Lebensversicherung geht es halt auch nicht um Schnelligkeit, sondern um einen langen Atem.

Mit Innovation und Umsetzungsstärke den Wandel schaffen

Im Zentrum des Abends stand die Podiumsdiskussion mit Allianz-LV-Vorständin Heinke Conrads, der geschäftsführenden Institutsleiterin des Fraunhofer-Instituts für Arbeitswirtschaft und Organisation Katharina Hölzle und des immer noch jungen Unternehmers Benedikt Brand, der mit den Mitarbeiter-Apps seiner Flip GmbH in den vergangenen Jahren für 700 Kunden weltweit von Bosch bis Rewe für mächtig Aufsehen im Land gesorgt hat. An Brand war es dann auch, die stärksten Thesen des Abends rauszuhauen: „Wir werden einen Wandel in den nächsten fünf Jahren haben, den wir in 50 Jahren nicht gesehen haben“, spielte er auf die Perspektiven in seinem Tätigkeitsfeld, der Künstlichen Intelligenz, an.

700 Player aus der Stuttgarter Wirtschaft folgen dem Ruf zum Empfang im neuen Allianz-Areal. Foto: Ferdinando Iannone

Früher sei Stuttgart gut im Ingenieurwesen gewesen, sagte Brand provokant in der Vergangenheitsform, „aber jetzt sind wir in einem Softwarezeitalter“. Und dafür, ließ er keinen Zweifel, „müssen wir gewaltig Geschwindigkeit aufnehmen“. Jeden Montag (Brand: „Thank God, it’s a monday“) müssen seine Mitarbeitenden antreten und einen KI-Impuls von ihm hören.

Fraunhofer-Chefin: Patente aus der Region gehen oft am Markt vorbei

Weniger pointiert, aber nicht weniger bestimmt pochte Fraunhofer-Chefin Hölzle auf die Innovationskraft der hiesigen Wirtschaft. „Wir belegen den dritten Platz in der Innovationsführerschaft weltweit“, sagte Hölzle, „das ist ein legacy“ – also ein Vermächtnis. Dieses sei Verpflichtung gleichermaßen, denn: „Es ist schwierig, sich zu verändern, den Status quo infrage zu stellen.“ Genau das muss aber geschehen, um dies zu ändern: „Was uns Jahrzehnte lang stark gemacht hat, macht uns jetzt ein bisschen schwach.“ Nach wie vor würden viele Patente aus der Region angemeldet, aber die gingen oft am Markt vorbei.

Die Norddeutsche Heinke Conrads hob eine aus ihrer Sicht zweite Stärke der Württemberger hervor: die „Umsetzungsstärke, das, was Sie hier schaffen nennen“. Durch gute Programme gute Mitarbeitende gewinnen und gemeinsam die Ärmel hochkrempeln, lautet also das Motto. „Die Frage wird sein“, sagte Katharina Hölzle, „ob wir das, was auf uns zurollt, aufnehmen können und dabei den Bürgern Sicherheit geben.“ Nur wenn alle mitziehen, kann die Region Stuttgart auch mit neuen Bereichen wie Green Tech oder Robotik in 20 Jahren noch zu den führenden Wirtschaftszentren Deutschlands gehören.