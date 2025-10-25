700 Macher beim Wirtschaftsempfang: Schaffen die Schwaben den Sprung ins Software-Zeitalter?

Wie sehen die Perspektiven der Wirtschaft in der Landeshauptstadt aus? Dieser Frage geht der diesjährige Stuttgarter Wirtschaftsempfang nach. Die Antwort klingt nach Schweiß und Tränen.
Welche Weichen muss die Stadt heute stellen, um auch in 20 Jahren zu den führenden Wirtschaftszentren Deutschlands zu gehören? Das war die Kernfrage des 3. Stuttgarter Wirtschaftsempfangs, der am Freitagabend in der neuen Zentrale der Allianz Lebensversicherungs-AG stattgefunden hat. Der zweitgrößte Allianz-Standort nach München, in dem sich seit diesem Sommer in Vaihingen 4500 Mitarbeiter 3200 Büroarbeitsplätze teilen, war das erste Highlight für die rund 700 geladenen Macher des Stuttgarter Wirtschaftsgeschehens.