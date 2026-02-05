70 Jahre Stuttgarter Fernsehturm: Für diese Feier überwindet der SWR-Intendant sogar die Höhenangst

Auch nach 70 Jahren steht er da wie eine Eins: der Fernsehturm. Zum Auftakt des Jubiläumsprogramms lobten der SWR-Intendant und der Oberbürgermeister den Turm in den Himmel.
Kai Kniffke besucht seinen Fernsehturm, den Fernsehturm des Südwestrundfunks (SWR), eigentlich nur ungern. Der SWR-Intendant hat Höhenangst, wie er am Donnerstag beim offiziellen Empfang zum 70-jährigen Bestehen des Turms vor geladenen Gästen verriet. Erschwerend kam hinzu, dass am Donnerstagmorgen in der Stadt kurzzeitig der Strom ausfiel – die Fahrstuhltüren gingen erst mal nicht zu. Als Kniffke den Fahrstuhl bestieg, funktionierte alles wieder. „Ich dachte schon, wir müssten Treppen steigen“, scherzte er.