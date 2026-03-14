20 Monate dauerte es, den Stuttgarter Fernsehturm zu bauen. Das Degerlocher Unternehmen Gustav Epple hat unzählige Fotos, die den Bau dokumentieren. Für uns wurde das Archiv geöffnet.
Das Wetter im Sommer 1954 macht Mucken: Es regnet und windet tagelang. Und deshalb wächst auf dem Hohen Bopser der Fernsehturm nicht so schnell wie geplant. Als Anfang Oktober ein Journalist der Stuttgarter Nachrichten auf der Baustelle vorbeischaut, sagen ihm die Arbeiter: Eigentlich sollte der Turm jetzt schon doppelt so hoch sein. Aber: „Was wir bei einigermaßen gutem Wetter in vier Stunden schaffen, hält uns bei Regen einen Tag lang hin!“