70 Jahre Paternoster im Rathaus: „Eine Frau fuhr im Handstand“ – Geschichten zum Kult-Aufzug in Stuttgart

Zum 70. Geburtstag der Paternoster-Aufzüge im Rathaus erzählen Mitarbeiter Anekdoten und Fakten. In einem Video zeigen wir, wie es im Technikherzen des Umlaufaufzugs aussieht.
Manche kommen deshalb in die Stadtmitte, für viele bedeuten sie Arbeitsalltag, wieder andere trauen sich gar nicht hinein: Seit 70 Jahren transportieren der Paternoster-Aufzüge im Rathaus Menschen von einem Stockwerk ins andere. Sie sind die anachronistische Konstante im Zentrum einer Stadt im ständigen Umbruch. Zum Geburtstag der Umlaufaufzüge fahren wir mit und lassen uns von Stephan Koroll vom technischen Dienst und Fabio Criscuolo, Leiter des Gebäudemanagements, Geschichte und Geschichten dazu erzählen: