70 Jahre Künstlerbund BW: Mitsprache statt Männerverein

Berühmte Künstler wie Willi Baumeister und Otto Dix gründeten den Künstlerbund Baden-Württemberg. Hat sich nach 70 Jahren viel verändert?
Wenn etwas ungerecht ist, dann der Kunstbetrieb. Das bekommen Künstler immer wieder zu spüren – auch bei diesem Geburtstagsfest. Denn bei der Ausstellung zum 70-jährigen Bestehen des Künstlerbunds Baden-Württemberg haben sich 194 Mitglieder beworben. Ausgewählt wurden nur 21 – und man muss sagen: Das war gut so. Denn die strenge Auswahl macht die Jubiläumsschau „Selber Ort, andere Zeit“ in der Kunsthalle Baden-Baden sehr sehenswert und liefert einen interessanten Querschnitt der Stile und Techniken.